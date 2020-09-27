Şimdi de ‘Siirt’te

Konuklarına sahip olduğu özgün konseptiyle ayrıcalıklı bir yeme-içme deneyimi sunan Tavuk Dünyası, Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde gerçekleştirdiği yeni restoran açılışlarıyla lezzet noktaları haritasını genişletmeye devam ediyor.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10’dan fazla restoranı bulunan Tavuk Dünyası, bölgedeki yatırımlarına lezzet noktalarına yeni bir şehri daha ekleyerek devam ediyor. Tavuk Dünyası’nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en yeni restoranı Siirt Park AVM’de açıldı.

Siirt’te, şehrin ilk restoranı olarak hizmete başlayan Tavuk Dünyası, restoranlarının bulunduğu il sayısını 52’ye, Türkiye’deki toplam restoran sayısını ise 221’e çıkarmış oldu.

Siirt Park AVM’de açılan restoranı, Tavuk Dünyası’nın bölgedeki 13. restoran yatırımı

Güçlü finansal yapısı ve genişleyen yatırımcı portföyleriyle yeni restoran yatırımlarına devam ettiklerine dikkat çeken Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu; Siirt’teki ilk restoranlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “2020 yılı, korona virüs salgınının etkileriyle kuşkusuz ki beklenmedik gelişmelerle oldukça da zorlu şartların yaşandığı bir dönem oluyor. Ancak Tavuk Dünyası olarak gerek sağlam finansal yapımız gerekse de yatırımcılarımızın bizlere duyduğu güvenle birlikte, bu yıl için planladığımız yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz.

Büyüme planlarımızda, restoranımızın bulunmadığı şehir ve bölgelere yatırım yapmak ise en önemli hedeflerimizden biri. Bu kapsamda da Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her bölgede yaygınlığımızı artırmaya çalışıyoruz. Siirt’te, şehrin en önemli konumumda bulunan Siirt Park AVM’nin açılışıyla birlikte bizler de Siirt’teki ilk restoranımızın kapılarını konuklarımızı açmış olduk. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 13. yatırımımız olan bu restoranımızla bölge ekonomisine bir katkı sağlıyor olmaktan dolayı ise mutluyuz. Lezzet noktaları haritamızı genişletmek adında farklı şehirlerdeki yeni yatırımlarımızı önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz”.



