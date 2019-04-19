Simit Sarayı Başkanı Üniversite öğrencileriyle buluştu

Türkiye’den yaklaşık 800 tarımsal ürünü markalaştırarak mağazalarında dünyaya satacaklarını anlatan Okutur, öğrencilere, “Hedeflerinizi bugünden koyarak adımlarınızı bu hedeflere göre atmalısınız. İnandığınız hedefleri gerçekleştirecek gücünüz olduğunu bilmeli ve kararlı bir şekilde yolunuzda ilerlemelisiniz” tavsiyesinde bulundu.



Teorik eğitim kadar pratik bilgiye de her zaman önem veren Beykoz Üniversitesi, ‘Kariyer Günleri 2019’ kapsamında sektörlerin önemli isimlerini öğrencilerle bir araya getirmeye devam ediyor. 2002 yılında ilk mağazasını açtığı ‘Simit Sarayı’ markası ile Türk simidinin dünyada tanınmasını sağlayan şirketin Onursal Kurucu Başkanı Haluk Okutur, ‘Türkiye’den Dünyaya Bir Başarı Hikâyesi: Simit Sarayları’ adlı konuşmasında öğrencilerle önemli bilgiler paylaştı. Bugün 26 ülkedeki 550’den fazla mağazalarında 16 bin çalışanla hizmet verdiklerini anlatan Okutur, “Ülkemizin bayrağını gururla taşıyoruz” dedi. Haftada 4-5 mağaza açtıklarının bilgisini veren Okutur, hedeflerinin dünyada en fazla mağaza sayısına sahip marka olmak olduğunu söyledi.



En küçük paraya talip oldum



İşletme Mühendisliği eğitimi aldığını ancak perakende sektörünün önemini fark ettikten sonra bu alanda ilerlemeye karar verdiğini ifade eden Okutur, Simit Sarayı’nın hikayesini şöyle anlattı: “Perakende sektöründe olmak istiyordum ama sermayem yoktu. İnsanların cebindeki en küçük paraya talip olmaya karar verdim. İnsanların ceplerindeki en küçük parayla en çok satın aldıkları ürünlerin listesini çıkardım. Bu listede 2. sırada simit vardı. Simitçi olmaya karar verdim. Simit, geleneksel bir ürünümüz ve hem sağlıklı hem de lezzetli. Araştırmalarım sonucunda çok sevilmesinin yanında çok kötü koşullarda üretildiğini ve satıldığını fark ettim. İlk mağazayı açtıktan sonra 2020 hedeflerimize 2008 yılında ulaştık.”



800 marka yarattık



Çok basit ve kolay görülen bir iş modelinin girişimciyi çok önemli noktalara taşıyabileceğini söyleyen Okutur, “Etrafınıza dikkatli baktığınızda bu fikirleri bulabilirsiniz. Önemli olan hedeflerinizin ulaşılabilir olması. Daha sonra dünya ölçeğini düşünerek projelerinizin alanını genişletebilirsiniz” diye konuştu. Türkiye’den yaklaşık 800 tarımsal ürünü işleyerek paketlediklerini ve markalaştırdıklarını belirten Okutur, bu ürünleri 5 yıl içinde 10 ülkede açacakları 400 mağazada dünyaya satacaklarının bilgisini verdi. Markalaştırma ile itibarın arttığının altını çizerek, “Ülkemizi bu markalarla temsil edeceğiz, tanıtacağız” dedi.



Hedeflerinizi şimdiden belirleyin



Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Okutur, şunları kaydetti: “Eskiden insanlar tecrübelerini ‘Meslek sırrı’ diyerek paylaşmazdı. Şimdi bu durum değişti. Herkes tecrübesini paylaşıyor. En önemli sermaye tecrübedir. Planlarınızı eğer bu tecrübelere göre yaparsanız yapılan birçok hatayı yapmazsınız. Hedeflerinizi bugünden koyarak adımlarınızı bu hedeflere göre atmalısınız. İnandığınız hedefleri gerçekleştirecek gücünüz olduğunu bilmeli ve kararlı bir şekilde yolunuzda ilerlemelisiniz.”



Editöre Not: İstanbul Kavacık’ta 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi’nin temeli, 2008’de Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile atıldı. Rektörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın yaptığı Beykoz Üniversitesi’nde; ‘İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’, ‘Sanat ve Tasarım Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fakültesi’, ‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ olmak üzere dört fakülte, ‘Yabancı Diller Yüksekokulu’, ‘Sivil Havacılık Yüksekokulu’ olmak üzere iki yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulduğu bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü yer almaktadır.

