Simit Sarayı mobil uygulamasına yoğun ilgi

Google Play Store ve Apple Store’da yayına alınan Simit Sarayı Mobil uygulaması, kısa süre içinde kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.

Simit Sarayı; uygulamayı indiren tüm Türkiye’deki müşterilerine hoş geldin, biriktirme ve doğum günü kampanyaları ile lezzetli bir deneyim yaşamaya davet ediyor.

Uygulama dahilinde misafirlerine ilk indiriklerinde herkese limonata, americano veya Türk kahvesi ikramından, 5. küçük çaya 6. Çay hediyesinden ve doğum günlerine özel muffin kampanyasından yararlanabilecekler.

Simit Sarayı mobil app uygulaması sayesinde;

Size en yakın Simit Sarayı mağazalarını hemen bulabilir, kampanyalardan ve size özel avantajlardan anında haberdar olabilirsiniz. Kupon biriktirebilir, Simit Sarayı ürünlerini görüntüleyebilir ve bilgi edinebilir, size en yakın Simit Sarayı mağazasını harita üzerinden görerek nasıl gidebileceğini öğrenebilir, Simit Sarayı'nın kampanya ve avantajları ile ilgili size özel bilgilendirmeleri alabilirsiniz.

Dünyanın 25 ülkesindeki mağazalarına yatırımlarını sürdüren Simit Sarayı, dijital uygulamalarına ve teknoloji yatırımlarına devam ederek tüm dünyadaki müşterilerine özel avantajlar sunmaya devam edecek.

