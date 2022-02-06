Sınırların dışına çıkıyor

Toplam 15 farklı kategoride 20.906 türetici ve 410 üreticiye ulaşan Good4Trust, geçen yıla göre satışlardan elde edilen geliri 2021 yılında yüzde 39 oranında artırdı. Yine 2021 yılında Güney Afrika ekibini tamamlayan Good4Trust, Almanya ekibinin kurulması için de çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’den doğan bu yerel ekonomik sistem Şili, Güney Afrika ve Almanya gibi ülkelerde de uygulanması için girişimlerde bulunuyor.

2022’de daha kapsayıcı bir topluluk

2021 yılında kapsayıcılık modelini benimseyen Good4Trust, ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya niyetli üreticilerin dönüşüm yolculuklarında onlara destek veriyor. 20 Ocak itibarıyla ‘niyetli’, ‘azimli’ ve ‘adil’ olarak kademelendirilen 410 üreticinin 247’si niyetli, 2’si azimli, 161’i ise adil kategorisinde hizmet veriyor. Bu bağlamda, 2021 yılında Good4Trust’a dahil olan 2 niyetli üretici, çeşitli beyan ve çalışmalar ile ‘azimli’, 14 üretici ise ‘adil’ üretici kategorisine geçtiler.

Çevrimiçi ilk yerel çarşı: İzmit Çarşısı

İzmit Belediyesi tarafından Good4Trust işbirliğiyle 2021 yılı başında kurulan İzmit Çarşısı, yıl sonunda 167 üreticiye ulaştı. Yerel ekonomiyi kalkındırmak, esnafı, kadın üretici ve girişimcileri güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürüten İzmit Çarşısı üreticileri, izmitcarsisi.org adresinden ürünlerini tüm Türkiye’ye sunuyor. Marmara Belediyeler Birliği (MBB)’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili yaptığı araştırma kapsamında en iyi 15 uygulamadan biri olarak seçtiği İzmit Çarşısı, çeşitli etkinlik ve stant çalışmalarıyla üreticilere destek vermeye devam ediyor.

Kuzey Ege Çarşısı açıldı!

Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından desteklenen Kuzey Ege Çarşısı, Türetim Ekonomisi Derneği, Good4Trust.org ve A&B İletişim ortaklığında, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin ve Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği’nin de katkılarıyla yürütülüyor. Kuzey Egeli 26 üreticinin bir araya geldiği çarşıdan bölgenin yerel ürünlerine kolayca ulaşılabiliyor.

Yerel üreticiler toptan alışveriş yapabilecek!

Yeni yılın ilk aylarında faaliyete geçmesi hedeflenen Toptan Çarşı ile, artık üreticiler toptan alışverişlerini Good4Trust’tan karşılayabilecek. Teklif yöntemi ile faaliyete geçecek olan toptan çarşı, yerel üreticilerin maliyet giderlerinin yerelde kalmasını sağlayacak. Yerel üreticilerin üretim aşamalarında kullandıkları hammaddeleri toptan çarşıdan karşılamasıyla, sistemin bir döngü oluşturmasını sağlayacak.

İyzico Çarşısı açılıyor!

2022 yılı hedefleri arasında iyzico’nun ‘Kadın Girişimcinin Yanındayız’ programına özel olarak tasarlanan iyzico Kadın Çarşısı da bulunuyor. Kadınların üretkenliğini destekleyen, gelişimini teşvik eden ve finansal desteğe erişimde fırsat eşitliği sunan ‘iyzico Kadın Girişimci Destek Programı’ kapsamında açılacak olan çarşı, Google, IdeaSoft, Paraşüt ve Mükellef’in sunacağı özel indirimlerle desteklenecek.

İyilik Şenlikleri devam ediyor!

Yoğun pandemi sürecinde ara verilen geleneksel İyilik Şenliği etkinlikleri, yeni yılda hem İstanbul hem de İzmit’te düzenlenecek. Paneller, söyleşiler ve atölyelerin yer alacağı Şenlik kapsamında çeşitli müzik grupları canlı performanslar gerçekleştirecek. Ayrıca fiziksel aktivite alanında yoga, dans ve sürpriz oyunlar da katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.