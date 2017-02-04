Sıradışı bir Sevgililer Günü

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Gününü İspanyollar gibi, aşkı en güzel ifade eden muhteşem lezzetler ve tutkulu İspanyol ezgilerinin canlı performansı eşliğinde kutlamak isteyen herkese, İstanbul Marriott Hotel Şişli 14 Şubat’a özel romantik ortamıyla sıra dışı deneyimler sunacak.







İspanyol şefin elinden aşkı en güzel anlatan lezzetler ve tutkulu İspanyol melodilerinin canlı performansı eşliğinde, sevgililer gününü sıra dışı bir alternatifle kutlamak için Marriott Şişli 14 Şubat’a özel romantik ve kaliteli bir ortam sunuyor.



12 Şubat Pazar günü İspanyol tarzı bir brunch ile başlayacak olan etkinlik 25 Şubat’a kadar her akşam saat 17:00-23:00 arasında devam edecek.

