28 Nisan SKAL Dünya Günü kapsamında kutlanan toplantıda, Atamızın armağanı, geçmiş 23 Nisan Çocuk Bayramı bir kere daha anıldı ve Turizm Haftası ile birlikde daha da önem kazandı.Küresel turizmi ve dostluğu teşvik eden, Seyahat ve turizm endüstrisinin tüm kollarını birleştiren, Dünyadaki turizm liderlerinin profesyonel organizasyonu olan SKAL, 85 ülkede 357 kulüpte 15000 fazla üyeye sahip. 28 Nisan 1934'te çalışma oturumları düzenlendi ve bu nedenle kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor veToplantıya SKAL Uluslarası SKAL Dernekleri Türkiye Federasyon Geçen Dönem Başkanı Faik Alsaç, SKAL İstanbul kulübü Başkanı, SKAL İstanbul Kulübü As Başkan Ayşe Önen, Yönetim kurul üyeleri, Genel Sekreter Can Arınel, Selma Tatar, Meltem Tepeler, Mustafa Devrim Yalçın, Özen Kırant Yozcu, ICCA Avrupa Bölge Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu, TUROB Başkanı Müberra Eresin, TUROB eski Başkanı Timur Bayındır, IRO Başkanı Dr. Sedat Bornovalı, SKAL İstanbul Kulübü geçen dönem Başkanları, Vedat Bayrak, Sadettin Bülbül, GM - Marriott Hotels Turkiye Satış Genel Müdürü Seyhan Ayel Girit Başda olmak üzere, SKAL İstanbul Kulübü üyeleri, turizm üst düzey temsilcileri ve turizm dünyasının seçkin isimleri katıldılar.SKAL İstanbul kulübü Başkanı Ata Eremsoy yaptığı konuşmasında Atatürk’ün Çocuklarımıza armağı 23 Nisan Çocuk Bayramını bir kere daha anarak bugünlerde var olmamızı ve güzel ülkemizi bizlere kazandıran Atamıza olan minnet duygularımızı dile getirdi.Toplantı SKAL İstanbul Kulübü Genel sekreteri Can Arınel’in gündemi misafirleri sunmasından sonra SKAL Uluslarası SKAL Dernekleri Türkiye Federasyon Geçen Dönem Başkanı Faik Alsaç tarafından ifa edilen ve tüm katılımcıların birlikde söylediği rituel SKAL Toast sonrası konuşan Başkan Eremsoy, Turizm son aylarda doluluk oranların yüksek seviyelerde oluşunun ve Batı turizmin Türkiye’ye dönmesinin memnuniyet verici olduğunun altını çizdi.Başkan Eremsoy, birlikte çalışmak, ağı en üst düzeye çıkarmak sorumluğu içinde, daha dirlik içinde faaliyetlerini sürdürebilmek için üyelerin, fırsat oluşturan toplantılara ful katılmalarının arzusu içinde olduklarını, üyelere gelemeyenleri teşvik etmeleri hususunda istekde bulundu.Başkan Eremsoy konuşmasının sonrasında Genel Müdür’e kulübün geleneksel aylık toplantısına katkılardan dolayı teşekkür plaketini takdim etdi.Turist rehberlerini, güçlendirmek amacıyla tek çatı altında buluşturan, mesleğini ileri seviyelere taşıyabileceği, her türlü olanak fırsatını yakalabileceği, bulabileceği kurum İstanbul Rehberler Odasının (IRO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sedat Bornovalı, aylık toplantının konuk konuşmacısıydı.İstanbul Özel İtalyan Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel İşlemeciliği ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümlerini bitiren, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayan, 20. dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı profesyonel Turist Rehberliği Kursunu bitireren, İtalyanca ve İngilizce dillerinde Turist Rehberi olan (IRO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sedat Bornovalı’nın özgeçmişini sunan Genel sekreter Can Arınel çok ödüller alan Bornavalı’nın İtalya Cumhuriyetinden aldığı Şövalye ve Liyakat Nişanı ödülünü özellikle vurguladı.Başkanı Dr. Sedat Bornovalı önceki dönem Başkanı Şerif Yenen ile kanunlaştırdıkdıkları Odanın geçmişiyle ilgili ufuk turu yaptırdı. Başkan Ata Eremsoy’un daha hiperaktif olması adına sorduğu iki soruyu ve üyelerden gelen soruları cevaplandırdı. Hayatını kaybeden, ünlü İtalyan yazar Umberto Eco ile bir anekdot paylaştı.Duygulandığı gözlerden kaçmadı.Masamızda bulunan Geçmiş dönemlerde Uzun süre TÜROB Başkanlığını başarıyla sürdürmüş duayen Timur Bayındır ile sohbetimizde Konaklamayla ilgili doluluklar verimi sorduğumuzda, iyiye doğru gidiş var trendin yükseldiğini söyledi. Ancak yapmamız gerekenlerle istediğimiz seviyelere gelebileceğimizin altını çizerek kendi haline bırakmamamızı vurguladı.Toplantı Ramada Plaza Hotelin toplantıya emek verenlerle yönetimin toplu hatıra fotografıyla son buldu.28 Nisan Dünya SKAL günü aynı zamanda ILO Dünya iş güvenliği ve sağlığı günü umarız sağlıklı bir turizm mevsimiyle birlikde tüm mevsimlere yayılan güvenli turizm yılımız olur.Yönetim kurulu toplantı sonrası çalışmalarına devam etdi.