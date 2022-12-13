SÖKE, ANADOLU 500 LİSTESİNDE

1963’den beri üretim yapan ve her 10 kişiden 9’unun memnuniyetle kullandığı Söke, Ekonomist dergisinin yer yıl gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında sıralamaya girerek Anadolu’nun en büyük firmaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Aydın Söke’deki ve Ankara Sincan’daki 2 fabrikasıyla günde 1440 ton üretim kapasitesi bulunan Söke, 2021 yılında gerçekleştirdiği 781 milyon TL’lik net satışla Anadolu’nun en büyük 340. firması oldu. Söke 113 firmanın yer aldığı gıda sektörü sıralamasına göre listenin 81. sırasında yer aldı. Bağımsız tüketici araştırma sonuçlarına (Eylül 2022) göre Türkiye’nin en bilinen un markası Söke’nin klasikleşen geleneksel unu dışında ekmek unu karışımları, glutensiz un, profesyonel un karışımları gibi pek çok ürün çeşidi bulunuyor.