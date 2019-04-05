Söke söke yüzde 42 zam aldılar

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMİS), 4 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca geçen ay grev kararı asılan İzmir’deki ZF LEMFÖRDER fabrikasında dün itibariyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.



BMİS, Alman otomobil parçaları üreticisi ZF FRIEDRICHSHAFEN’E bağlı şirketle yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından “Temsilcilerimizin ve Üyelerimizin Onayı ile Toplu Sözleşmemiz imzalanmıştır.



Son dönemin en yüksek oranı ile yıllık %42 saat ücretlerine 5.00 TL Zam alınmıştır. Tüm Üyelerimize Sendikamıza HAYIRLI olsun” şeklinde duyurmuştu.



BMİS, sözleşmenin ayrıntılarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti:



Dünya çapında 40 farklı ülkede faaliyet gösteren ve 140 bin çalışana sahip olan Alman otomobil parçaları üreticisi ZF FRIEDRICHSHAFEN’E bağlı;



İzmir’de kurulu bulunan ve sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu ve yaklaşık 420 çalışanı bulunan ZF LEMFÖRDER’de;



Yaklaşık 4 aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinde GREV kararımız sonrasında; üyelerimizin onayı ile 3 Nisan 2019 günü anlaşma sağlandı.



Başından sonuna kadar temsilcilerimizle ve üyelerimizle birlikte sürdürülen görüşmelerde elde edilen kazanımlar aşağıdaki gibidir:



Son dönemin EN YÜKSEK ORANI ile biten sözleşmede;



İşçi ücretlerine 1. yıl için 5 TL/SAAT zam (yüzde 42) yapıldı.



2. yıl, Enflasyon + 2 puan zam sağlandı.



Sosyal yardımlara da yüzde 25 ile yüzde 34 oranında zam yapıldı.



Yapılan artışlarla işçilere ortalama (ücret + ikramiye + çocuk + yakacak + aile yardımı) ayda net 1253 TL artış sağlanmış oldu.



Toplu sözleşme ile ücret ve sosyal haklar dışında da birçok idari maddede değişiklik yapılması sağlanmıştır. Bu maddeler arasında:



Bu sözleşmeyle ilk kez; işçileri mağdur eden VERGİ DİLİMLERİ nedeniyle yıl içinde artan vergi oranlarını telafi edebilmek, işçilerin vergi dilimleri artışından kaynaklı hak kayıplarını engellemek amacıyla verdiğimiz mücadele sonucu yeni bir madde olarak; “Aile Yardımı” toplu sözleşmeye alındı.



Aile Yardımı 1. yıl için ayda net 130 TL, 2. yıl için Devlet Memurları Kanunu ile belirlenen rakamın yüzde 85'i net olarak ödenecek, böylece aile yardımından kesilen gelir vergisi artan vergi dilimlerinden etkilenmeyecek.



2019 yılında metal işkolunda farklı sendikalarda örgütlü yüzbini aşkın metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşme görüşmeleri öncesinde;



DİSK Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin, kararlı duruşları ve mücadeleleri ile sağladığı bu kazanımlar daha bir önem kazanmaktadır.



Başta ZF LEMFÖRDER işçileri olmak üzere işçi sınıfımıza ve sendikamıza HAYIRLI olsun.

​BİRLEŞİK METAL-İŞSENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu