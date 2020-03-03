Solar İstanbul 2020’den, ikili görüşmeler için özel “B2B Platformu”

11 – 13 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan konferansta ziyaretçi ve katılımcı olmak isteyenler öncelikle www.solaristanbul.com.tr adresini ziyaret ederek, online kayıt işlemini tamamlıyor. Bu işlem sonrasında online giriş kartı hem SMS hem e-mail ile ulaşan kullanıcılar, konferansta ayrıca ikili iş görüşmesi yapmak istiyorsa bu görüşmeleri de özel “B2B Platformu” üzerinden, konferanstan önce organize edebiliyor.

Planlı ve verimli görüşmeler için özel sistem: Solar İstanbul B2B Platformu

Katılımcı şartı aranmayan özel sistemde, fuarı sadece ziyaret edecek kurum veya kişiler platforma ayrıca üye olarak kendilerine özel profilleri oluşturup, ikili görüşmelerini planlamaya başlayabiliyor.

T.C. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı’nın desteği, TG Expo’nun organizatörlüğünde düzenlenecek Solar İstanbul’un özel “B2B Platformu” ismi verilen bu hizmetinden yararlanmak isteyen ziyaretçiler sırası ile şu adımları takip ediyor:

- www.solaristanbul.com.tr/b2b/ sayfası ziyaret edilmeli

- Başvuru formu doldurulmalı

- Görüşülmek istenen kişi ve kurumların, sistemden tarih ve saat aralıkları seçilmeli ve işaretlenmeli

Solar İstanbul 2020’nin Enerji Bakanlığı’nın üst düzey temsilcilerinin beklendiği açılışına, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, GÜYAD Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, GENSED Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği Başkanı Halil Demirdağ ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ve Günder Başkanı Kutay Kaleli de katılacak.