Sorun varsa bu bankada çözüm var

Alternatif Bank, Tedarikçi Finansmanı ürünüyle büyük ölçekli firmalara ve tedarikçilerine nakit akışlarını etkin yönetme imkânı sunarak tedarik zincirinin korunmasına katkıda bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zinciri yönetimi ve sürekliliğinin büyük önem kazandığı bu dönemde, Alternatif Bank, firmaların ve tedarikçilerinin nakit akışı kaynaklı sorun yaşamadan üretimlerine devam edebilmelerini sağlayan Tedarikçi Finansmanı ürününü devreye aldı. Tedarikçi firmalar için likiditeye kolay erişim sağlayan Tedarikçi Finansmanı alıcı firmaya ise ödeme vadelerinde esneklik, bilanço yönetiminde verimlilik imkânı sunuyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, “Banka olarak müşterilerimizin her dönemde yol arkadaşı olmak, birlikte yürümek, ihtiyaç ve sorunlarına özel çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. Koronavirüs salgını gibi dünya ekonomisini ciddi şekilde etkileyen bu süreçte, özellikle müşterilerimizin değer zincirlerini korumak büyük önem taşıyor. Bu alanda yaşanan en büyük sorunlardan birisi de nakit akışlarıyla ilgili. Dolayısıyla son dönemde nakit yönetimiyle ilgili ürün ve hizmetlerimize ve bunların doğru şekilde müşterilerimize sunulmasına odaklandık. Hızlı ve verimli şekilde geliştirdiğimiz sanal POS, e-teminat mektubu, e-imza gibi hizmetlerimize ek olarak Tedarikçi Finansmanı çözümümüzü de devreye aldık. Tedarik zincirinde çok sayıda satıcı firmayla çalışan müşterimize yönelik bu çözümle, ödeme süreçlerinin etkin yönetilmesine, tedarikçilerin uygun maliyetle ve kolay şekilde likiditeye erişmesine, alıcı firmanın ise uzun vadeli satın alma, operasyonel verimlilik ve kesintisiz tedarik imkânı oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Bu ürünümüz sayesinde tedarikçiler faturalarının iskontolanmasından takibine kadar tüm işlemlerini Alternatif Bank İnternet Şubesi’nden yaparak pratik ve hızlı şekilde finansman imkânı elde ediyor. Danışman bankacılık anlayışımızla alıcı firma olan müşterimiz kadar, tedarik zincirindeki satıcı firmalara da ihtiyaçlarına göre uygun çözümler sunuyor, böylece tedarik zincirinin sorunsuz işlemesine katkı sağlıyoruz.” dedi.