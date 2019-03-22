Spor Turkey Fuarı'na yerli üretim markalar damgası vurdu

ANFAŞ-Antalya Fuar ve Kongre Merkezi tarafından organize edilen, spor ve sağlıklı yaşama dair tüm paydaşları bir araya getiren fuarda çevreye duyarlı, sporcuların kişisel beklentilerine yönelik çözüm üreten yerli markalar damga vurdu.







T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen, sporseverlere adeta şölen havası yaşatan fuar kapsamında Türkiye ve Dünya çapında alanında marka olan önemli isimler ANFAŞ Antalya Expo Center’da Antalyalı sporseverlerle bir araya geldi. Festival havasında gerçekleşen ve 7’den 70’e tüm yaş gruplarının katılabildiği ANFAŞ Spor Turkey, katılımcılarına doğru yerde doğru hedef kitleye ulaşma imkanı da sundu.







Spora Dair İnovatif Ne Varsa Bu Fuarda…



Üst düzey spor organizasyonlarının başarılı kenti Antalya’da düzenlenen ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri-Aktiviteleri Fuarı; spor ekipman ve donanımlarından sporcu sağlığına, sporcu performans ürünlerinden anti aging, spor giyim ve aksesuarlarından beslenme ve gıda takviyelerine, outdoor ve doğa sporlarından sektörel eğitim-programlarına, sağlık ve fitness kulüplerinden spa&welness merkezlerine kadar tüm katılımcıları bir araya getirdi. Sağlıklı yaşam tutkunlarını cezbeden fuarda birbirinden ilginç, yenilikçi, inovatif ürünler ve markalar yer aldı.







Kol Açısı Ayarlanabilen Fitness Makinesi Üretti…



XL GYM fitness ekipmanları üzerinde kazandığı tecrübeleri Bursa’da 5 bin metrekarelik alanda kurduğu üretim tesisinde hayata geçiren Sertay Sport profesyonel fitness aletleri ve spor ekipmanları üretimi yapan yerli bir firma. Özellikle üst düzey sporculara yönelik ürettiği fitness makineleriyle sektörde adını duyuran Sertay Sport; fuarda ilk kez sergilenen kol açısı ayarlanabilen Türkiye’nin ilk yerli üretimi Free Weight makinesiyle dikkat çekti. Sertay Sport’un Genel Müdürü Tayfun Elbir, ürettikleri bu cihazın patentini ve tescilini aldıklarını belirterek şu bilgileri verdi; “Firma olarak tesislerimizde tamamen yerli üretim bir markayız. Asla Çin malı ürünler kullanmıyoruz. Kedimiz üretiyor, kendimiz tasarlıyoruz. Ar-Ge birimizle projeleri oluşturuyoruz. Bu fuara özel olarak da göğüs de bulanan 4 ayrı kas grubunu çalıştırabilen kol açısı ayarlanabilen Free weight cihazımızı sporseverler buluşturduk. Bu ürün Türkiye’de ilk ve bildiğimiz kadarıyla da dünyada örneği yok.” Yerli üretime önem verilmesi gerektiğini de belirten Tayfun Elbir, böylece ithalatın düşeceğini ve Çin’e olan bağın daha da azalacağını paranın ülkemizde kalacağını da sözlerine ekledi.







Yerli Koşu Bandı Geliyor…



1990 yılından itibaren spor merkezleri konusunda faaliyet gösteren ve binlerce üyesine hizmet eden Esjim Sports, bu alanda edindiği tecrübeleri izotonik spor makinaları üretimine taşıyan Eskişehir kökenli bir firma. Hayatını spora adamış ve yıllarca profesyonel olarak faaliyet göstermiş sporcular tarafından kurulan Esjim Sports; sporun gelişimini ve fizyolojik olarak bireyler üzerindeki etkisini araştırarak, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucunda, müşterilerinin spordan en etkin şekilde faydalanabilecekleri doğrultuda ürünlerini geliştirmesiyle öne çıkıyor. Esjim Sports Proje ve Satış Müdür Yardımcısı Tolga Öztürk, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 10.000 m2'lik fabrikalarında özellikle Ar-Ge adına önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Öztürk, ANFAŞ Spor Turkey fuarına özellikle katıldıklarını belirterek sektöre yönelik yaptıkları çalışmalar ve yeniliklere dair şunları söyledi: “Ülkemizde yerli koşu ve kardio cihazı maalesef yok. Bu anlamda ciddi bir çalışa içindeyiz. Yaklaşık 6 aydır sağlam bir ekiple çalışıyoruz, 1,5 yıl içinde sonuç alacağımızı umuyoruz. Buna ek olarak yine yazılım uzmanlarımızca kişiye özel spor ve egzersiz paket yazılım programları hazırlığımız da var. Bu yazılım sayesinde özellikle spor salonu işletmelerinin çok önemli bir ihtiyacına da çözüm üretmiş olacağız.”







Eski Kamyon Lastiklerinden Spor Salonu Zemini Yapıyor…



Fuarın bir dikkat çekici katılımcılarından biri de Katek Kauçuk Teknolojileri Ltd. şirketi. Öyle ki; Şirketimizin kuruluş amacı, büyük bir çevre sorunu olan ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımını yapması. 2004 yılından beri faaliyette olan firma Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 13.500 m2 alanda hizmet veriyor. Özellikle 2007 yılından itibaren makine ve üretim yatırımlarına hız verdiklerini belirten firmanın Genel Müdür Yardımcısı Cihan Eryılmaz, hurdaya çıkmış atık lastikleri işleyerek spor salonlarının yer zeminleri için özel bir rulo yer zemini ürettiklerini belirtiyor. Yüzde yüz yerli bir firma olduklarını bu ürettikleri ürünün normal ithal edilen hazır kauçuka göre yüzde elli daha ucuz ve daha kokusuz olduğunu böylece hem çevreye hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunduklarını da belirtiyor. Cihan Eryılmaz; “Şirketimiz, yakma-eritme yapmadan, mekanik kırıcılarla lastikleri parçalamaktadır. Daha sonra, parçalanmış lastiğin içindeki tel ve elyaf (kord bezi) ayrıştırılarak granül haline getirilmektedir. Granül, elekler yardımı ile çeşitli ölçülerde ayrılarak, kullanıcısına göre piyasaya arz ediyoruz. Hurdaya çıkmış atık eski kamyon lastiklerinden ürettiğimiz bu ürünlerden elde ettiğimiz malzemeyi spor salonları için yer zemin kaplamasında uyguluyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz, bu fuarda da ziyaretçiler standımıza büyük ilgi gösteriyor. Eskiden sadece tek renk üretim yapabiliyorken artık şimdi farklı renklerde spor salonlarının istek ve beklentilerine uygun seçeneklerde üretim yapabiliyoruz” dedi.