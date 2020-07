Starbucks Lezzetleri Yemeksepeti Vale ile Şimdi Size Geliyor

Starbucks ve Yemeksepeti kahve severleri sevindirecek bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği ile Yemeksepeti Vale, seçili Starbucks mağazalarının online paket siparişlerini kullanıcılara ulaştıracak.

Bu sayede kullanıcılar istedikleri her yerden hızlı bir şekilde Starbucks’ın sevilen lezzetlerini sipariş edebilecekler. Böylece kullanıcılar Starbucks’ın kahveden tatlıya ve sandviçe kadar sevilen tüm lezzetlerine istedikleri yerden ulaşabilecekler.

Kullanıcılar ilk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 40’tan fazla Starbucks şubesinden Yemeksepeti aracılığıyla online siparişlerini verebiliyorlar.

Vale üzerinden verilen Starbucks siparişleri hızlı bir şekilde artarken, Yemeksepeti ve Starbucks iş birliğinin kapsamını her geçen gün genişleterek önümüzdeki aylarda İstanbul, İzmir ve Ankara’da daha fazla şube ile kullanıcılara ulaşmayı amaçlıyor.

Son yıllarda kahve siparişlerinin hızlı bir şekilde arttığını belirten Yemeksepeti Vale Proje Müdürü Ant Sevim “Kullanıcılarımızın istek ve beklentileri her zaman ilk odak noktamız ve bu doğrultuda kullanıcılarımıza farklı deneyimler yaşatmayı amaçlıyoruz. Kahve ve kahve ile birlikte sipariş edilen yan ürünler, son yıllarda kullanıcılarımızın tercihleri arasında oldukça popüler. Bu yıl bir önceki yıla göre kahve siparişlerinin 3 katına çıkması, kullanıcılarımızın kahveyi online olarak sipariş etmeyi benimsediğini gösteriyor. Bu kapsamda kullanıcılarımızın diledikleri her yerden kahve ve kahve ile sevilen diğer lezzetleri online olarak sipariş vermelerini sağlamak amacıyla Starbucks ile sevindirici bir iş birliğine imza attık. Bu sayede daha fazla kullanıcıya daha hızlı bir şekilde Starbucks Delivers hizmetini vermeyi hedefliyoruz. Starbucks iş birliğimizin kapsamını her geçen gün genişleterek yıl sonunda daha çok lokasyonda Yemeksepeti Vale aracılığıyla online sipariş fırsatı sunmayı hedefliyoruz.” dedi.