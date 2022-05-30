Stokçularla Mücadele İçin Fıstıklı Baklava Üretmeyeceğiz

1 ay içinde fıstık fiyatını 2 katına çıktığını ve tatlı sektörünün iş yapamaz hale geldiğini ifade eden BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “Stokçuların bilinçli olarak yaptığı bu spekülasyon başta baklava sektörü olmak üzere, dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi zarar veriyor. Devletin bu gidişe dur diyerek sektörü sıkı denetlemesini ve 2 aylığına fıstık ithalatına izin verilmesini talep ediyoruz. Fıstıktaki fahiş artış son buluncaya kadar üyelerimize fıstıklı baklava üretmeme çağrısı yapıyoruz. Milli tatlımız baklavayı stokçulara kurban vermeyeceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen basın toplantısında fıstıkta kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu ve bazı stokçuların kendi aralarında alım- satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükselttiğine dikkat çeken BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “Rekolte iyi olmasına rağmen stokçular piyasadan fıstığı toplayıp fıstık bu sene yok diye piyasaya korku salıyor. Bu durum ülkemiz ekonomisine ve fıstığa dayalı üretim yapan tüm sektörlere nefes aldırmıyor. Aynı zamanda devletin büyük bir vergi kaybı ortaya çıkıyor. Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsa stokçuların piyasada başrol almasına neden olmaktadır. Çözüm olarak; - Öncelikle fıstık için çiftçiye verilen desteğin araziye değil de, ürüne verilmesini, bunun neticesi olarak fıstığın tam olarak kayıt altına alınmasını, - Fıstığı bir yatırım aracı olarak gören alakasız kişiler tarafından alınıp satılmasının engellenmesi, - Lisanslı depoculuğu genişleterek çiftçilerin ürünlerini lisanslı depoya verilmesi için gerekli argümanların oluşturulmasını, - Gaziantep’teki fıstık halinin ciddi bir şekilde denetlenerek tüm firmaların kayıt altına alınması, kayıt dışı çalışan esnafın da kayıt altına alınmasını, - Son günlerde fahiş bir şekilde yükselen fıstık fiyatlarını aşağı çekilebilmesi için ve stokçuların da daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için, en azından 2 aylığına ithalatın serbest bırakılması ve gerekirse de ihracatın durdurulmasıyla alakalı çalışmalar yapılmasını sektör olarak talep etmekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla gerekli görüşmeleri BAKTAD olarak yaptık ve Bakanlıktan ithalata izin sözü aldık. İthalat serbestliği fiyatları ciddi oranda düşürmesini bekliyoruz ” diye konuştu.

YUNANİSTAN BAKLAVAYA SAHİP ÇIKARKEN BİZDE BOŞ BAKLAVA BÜYÜK UTANÇ

Şeker fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden geçtiğimiz günlerde devletin BAKTAD’ın yoğun çabalarıyla şeker ve şeker pancarı ithalatının önünü açtığını ifade eden Yıldırım, “ Karar sonrası şeker fiyatlarında gerilemeyi gözlemledik. Bu karar için sektör olarak ve derneğimiz olarak devletimize minnettarız, aynı kararın fıstık için de uygulanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz. Stokçular fıstığı kara borsaya düşürerek millete boş baklava yedirmek istiyor. Asırlık milli tatlımız baklavayı Yunanistan sahiplenmek isterken, bizde vatandaşa boş baklavayı layık gören sisteme acilen devletin müdahale etmesini bekliyoruz. Boş baklava vatandaşa değil stokçu haramzadelere yakışır” şeklinde konuştu.