“Su yalıtımı depreme karşı kalkandır”

Su sızıntılarının binaların yaşam sürecini ve dayanıklılığını etkileyen en önemli faktörlerden olduğunu belirten Akdemir, bu nedenle özellikle yeni yapılarda su yalıtımı yapılırken bu yatırımın hayat kurtaracağının unutulmaması gerektiğini, su yalıtımı sağlayan en güvenli uygulamanın ise bitümlü membran örtüler ile gerçekleştirilebileceğini vurguladı.



Faaliyetlerini küresel bir marka olma vizyonuyla sürdüren ODE Yalıtım’ın Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, 17 Ağustos depreminin 20’inci yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. 1999 depreminde 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyerinin hasar görmesinin en önemli nedeninin binalarda su yalıtımının olmaması olduğunu ifade eden Akdemir, depreme karşı binalarda bir kalkan vazifesi gören su yalıtımı konusunun Türkiye’nin dört yanında titizlikle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.



“Su yalıtımın hayat kurtarabileceği unutulmamalı”



Su yalıtım eksikliği nedeniyle 1999 depreminde facianın boyutlarının ciddi ölçüde büyüdüğünü hatırlatan Akdemir, “Dış etkenlere bağlı birçok tehlikeyle karşı karşıya olan binalarımızdaki en büyük tehlikelerden biri de korozyona karşı koruma önlemi alınmamış donatı demirleri olarak ön plana çıkıyor. Önemsenmeyen bu sorun tıpkı kanserin insanlarda bıraktığı tahribat gibi binalarda ağır hasar bırakıyor. Bina anatomisine baktığımız zaman, iskelet ne kadar güçlüyse ve sağlamsa bina da o kadar sağlam ve güçlüdür diyebiliriz. Dolayısıyla binanın iskeletini oluşturan demir, korozyondan ne kadar etkin korunursa, yapı etkin korumuş ve ömrünü uzatmış olur. Bu nedenle su yalıtımı yapılırken yapılan işin hayat kurtarabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalı ve uygulamada en güvenilir malzeme olan bitümlü membran örtüleri kullanılmalı” şeklinde konuştu.



Nüfusunun tamamına yakını deprem riskli bölgelerde yaşayan Türkiye’de, su yalıtımının hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Akdemir; “ODE olarak Türkiye'deki bütün binaların su yalıtımı ile koruma altına alınması konusunda hem sunduğumuz ürünler hem de düzenlediğimiz seminerler ve paydaş eğitimleri ile önemli bir farkındalık yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

