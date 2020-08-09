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SunExpress, Anadolu – Avrupa uçuş ağını genişletiyor

Yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak uçuşlarına yeniden başlayan ve Anadolu şehirlerinden Avrupa’ya en çok sefer sunan havayolu SunExpress, Ağustos ayında Anadolu – Avrupa uçuşlarına yeni destinasyonlar ekledi.

SunExpress, Anadolu – Avrupa uçuş ağını genişletiyor


SunExpress, seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından güncellediği uçuş planı kapsamında Anadolu’nun 10 kentini direk tarifeli seferler ile Avrupa’da 17 destinasyona bağlıyor.
    
Antalya ve İzmir’in dışında Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplamda 10 Anadolu şehrinden Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Danimarka, İsveç, Belçika ve İngiltere gibi pek çok ülkeye direkt uçuş düzenleyen SunExpress, Anadolu-Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletiyor. Bu yaz, Adana uçuşlarına Avrupa’nın gözde şehirleri Brüksel ve Hamburg’un ardından Amsterdam’ı da ekleyen havayolu, Kayseri ve Gaziantep’ten İsviçre’nin popüler kenti Basel’e sefer düzenlemeye başladı.

Anadolu şehirlerinden Avrupa’da en fazla noktaya aktarmasız uçuş düzenleyen havayolu SunExpress, düzenlediği karşılıklı seferler ile Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine ve sevdiklerine kavuştururken seyahat yasaklarının kaldırılması ile birlikte Avrupalı ziyaretçileri Türkiye’nin gözde tatil destinasyonlarına taşıyarak Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.

SunExpress’in Ağustos ayı boyunca Anadolu kentlerinden uçacağı Avrupa destinasyonları şöyle:

 
 

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