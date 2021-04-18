Süper yatırım yaptı dünyada ilk 9'a girdi

SANKO HOLDİNG çatısı altında faaliyet gösteren ve 5 kıtaya İhracat yapan Avrupa'nın önde gelen esnek ambalaj film üreticisi SÜPER FİLM, yeni 10.4 metre BRUCKNER 4. BOPP hattı ve 6. BOBST Metalize makinası yatırımları ile film üretimini 184.000 ton/yıla, metalize kaplama kapasitesini ise 35.000 ton/yıl düzeyine çıkararak Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, dünyadaki en büyük 9. kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak.

SANKO HOLDİNG çatısı altında 1993 yılında kurulan SÜPER FİLM, yılda 70.000 ton BOPP (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen) Film, 48.000 Ton BOPET (çift yönlü gerdirilmiş polyester) Film, 6.000 ton Cast & Bariyer Film ve Koli Bantı üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda ürettiği filmlere 28.000 ton/yıl kapasite ile alüminyum kaplayarak metalize film üretmekte, 12.000 ton/yıl kapasite ile de özel kaplama hattında üretilen filmlere yüksek bariyer, kolay açılabilirlik gibi farklı özellikler kazandırarak, yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet veriyor.

Yapılan yeni yatırım ile ilgili açıklamada bulunan SÜPER FİLM Genel Müdürü Fahri Özer, “Avrupa, Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya olmak üzere 5 kıtaya İhracat yapan SÜPER FİLM olarak yeni 10.4 metre BRUCKNER 4. BOPP hattı ve 6. BOBST Metalize makinası yatırımlarımız ile film üretimini 184.000 ton/yıla, metalize kaplama kapasitesini ise 35.000 ton/yıl düzeyine çıkartacağız. Bu yatırım ile SÜPER FİLM, Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, dünyada en büyük 9. kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna gelecektir” şeklinde konuştu. Sorumluluklarının bilincinde olan SÜPER FİLM, bu yatırımı için farklı bir yerleşim yeri seçerek üretim güvenilirliğinin yanı sıra kalifiye iş gücüne de katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Dünyamızı gelecek nesillere bırakacağız” prensibini benimseyen SÜPER FİLM, doğada dönüşebilen plastik filmler, daha az miktarda daha çok ürün paketlenmesi ve mono yapılar ile geri kazanım konusunda yapmış olduğu çalışmalar ile sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almaktadır.

