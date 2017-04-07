Supsan A.Ş yeni merkezini kurdu

Borusan Holding şirketlerinden Supsan A.Ş., müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıylaprojesi kapsamında,işbirliği ile’deki tesisindeTest Merkezi kurdu.Supsan A.Ş. bu merkezle supap için tasarım yetkinliği çerçevesinde malzeme tespiti yapabilecek, istediği motor parçasını deneyip sonuçlarını raporlayacak ve performansını ölçecek. Motor Test Merkezi sayesinde müşterilerine hatasız ürün vermeyi amaçlayan şirket ayrıca, otomobil fabrikalarına supap geliştirme çalışmalarında da yardımcı olacak.Supsan A.Ş. Genel Müdürü Salih Alson, 2016 yılını değerlendirdi. 2017 yılına dair hedeflerini de açıklayan Salih Alson, “2016 yılı bizim için oldukça farklı bir yıl oldu, özellikle ihracatta yüksek adetli talepler aldık. İtalya, Rusya, Amerika ve Almanya geçen yıl ihracat performansımızı belirleyen ülkeler oldu.2016 yılında ilk kez 10 milyona yakın supap ürettik ve tamamını sattık. Bu nedenle 2016 yılı bizim için oldukça verimli bir yıl oldu ve hedeflerimizi tutturduk” dedi.Yeni ürünler için kalite kontrol yatırımı yaptıklarını açıklayan Salih Alson, “Ölçüm sistemlerimizi daha da ileriye götürmek istiyoruz çünkü transformasyon ciddi bir kontrol edebilme işi. Ürünleri çeşitli tedarikçilerden alabilir ya da bunları imal edebilirsiniz ancak kontrol edemiyorsanız hiçbir anlamı olmaz. Biz sadece bunun için yaklaşık 1 milyon avroluk kalite kontrol yatırımı yaptık. Bu yatırımımızla artık tüm parametreleri ölçebileceğiz” dedi.Supsan A.Ş. olarak supap malzemesinin tespiti konusunda daha çok ilerlemek istediklerini belirten Salih Alson, “Otomobil üreticileri bize motor özelliklerini söyledikleri zaman, bizim de uygun supabın ne olabileceğini tarif edip, ona göre üretim yapmamız gerekiyor. İşte bu tarifi yapabilmemiz ancak malzeme tespiti ile mümkün olabiliyor.Yaklaşık 30 malzeme var, hangi motorda hangi malzemenin nasıl kullanılacağını tespit etmek oldukça zor. Bu tespit ancak motor testi ile yapılabilir. Biz de bu testleri yapabilmek için bir Motor Test Merkezi kurduk. İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile kurduğumuz bu merkez ile ilgili bir de simülasyon program geliştirdik, software yatırımı yaptık. Artık istediğimiz motor parçasını deneyip sonuçlarını raporlayabilir ve performansını ölçebiliriz. Müşterilerimize hatasız ürün vermenin yanı sıra otomobil fabrikalarına supap geliştirme çalışmalarında da yardımcı olabiliriz” dedi.