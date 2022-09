Sürdürülebilir Değişim İçin İnovasyon Çağrısı

Fuarın ilham veren konuşmacıları ortasında yer alan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “insanlığın refah düzeyi artarken gezegenin fakirleşmesi” üzerine yaptığı konuşmasında; gezegenimizi, ekonomik büyüme ve bunun sonucu olarak artan çevresel tahribat denkleminin olumsuz tesirlerinden koruyabilmek için şirketleri sürdürülebilir inovasyona öncelik vermeye davet etti.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Gezegenimiz iklim aciliyeti ile karşı karşıya. İklim krizi ile uğraşta bölümümüzün verimlilik odaklı sürdürülebilir inovasyona öncelik vererek büyük fark yaratabileceğine inanıyorum. Arçelik olarak, küresel ayak izimizi milletlerarası gündemde iklim krizine yer açmak; Ar-Ge gücümüzü ise tüketicilerimizin hayatlarını güzelleştirirken tabiata ziyan vermeyen teknolojiler geliştirmek için kullanıyoruz. Son birkaç ayda dünyanın çabucak her yerinde can ve mal kayıplarına neden olan sel, kuraklık üzere felaketler artık iklim krizine karşı sorumluluk alma vaktinin geldiğini gösteriyor. Bugün sürdürülebilirlik konusunda atacağımız her adım; tabiata ziyan vermeden özgürce gelişebileceğimiz yaşanabilir bir geleceğin garanti altına alınması demek” dedi.

Arçelik, Avrupa konut aletleri dalının en değerli markalarından Beko ve Grundig ile IFA 2022’de en yeni teknolojilerini sergiliyor. Sürdürülebilirliği tüm küresel tertibinde bir iş modeli olarak konumlandıran Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu, Avrupa’nın en büyük tüketici fuarı IFA’da “insanlığın refah düzeyi artarken gezegenin fakirleşmesi” üzerine yaptığı konuşmasında iklim değişikliğiyle çaba konusunda kesime acil hareket planı davetinde bulundu. Bulgurlu, konuşmasında Arçelik’in hane halklarına su tasarrufu sağlamak ve israfı azaltmak üzere tasarladığı SaveWater teknolojisini de anlattı.

Dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklardan bahseden Hakan Bulgurlu, “Bir yandan inovasyon ve teknoloji hayatlarımızı kolaylaştırırken başka yandan mevcut ekonomik model daha fazla tüketime yol açıyor. Çok tüketim eğilimi ise ekosistemi olumsuz etkiliyor. Bu paradoksun içinden sürdürülebilir inovasyon ile gerçek istikrarın kurulmasını sağlayarak ve bugün çaba ettiğimiz etraf sıkıntılarına teknolojik tahliller getirerek çıkabileceğimize inanıyorum” dedi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu: Gezegenimiz iklim aciliyeti ile karşı karşıya

Arçelik’in argümanlı iklim maksatlarına ulaşmak için kararlı adımlar attığını belirten Bulgurlu, 2050 yılında net sıfır emisyon gayesinin soyut bir kavram değil, gezegendeki her canlının hayatını direkt ilgilendiren bir bahis olduğunu söz etti ve kelamlarını şöyle sürdürdü: “Gezegenimiz, iklim krizine karşı bir dönüm noktasında. İnsanlığın dünya tarihinde bizi, ‘harekete geçenler’ ya da ‘duyarsız kalanlar’ olarak tanımlayacağı bir kavşaktayız. Bu türlü kritik bir periyotta, sürdürülebilirlik sırf bir maliyet ögesi değil, mecburî bir iş modeli olarak görülmeli. Dalımızın sürdürülebilir inovasyona odaklanması, güç, su ve etraf hususlarında gerçek manada fark yaratan teknolojiler geliştirmeye öncelik vermesi epey değerli.”

İklim değişikliği ile ilgili durumun ciddiyetine değinen Bulgurlu “Farkındalık yaratma devrini geride bıraktık; artık iklim krizi ile çabada sorumluluk alma vakti. Bugün sürdürülebilirlik konusunda atacağımız her adım; tabiata ziyan vermeden özgürce gelişebileceğimiz yaşanabilir bir geleceğin teminat altına alınması demek” formunda konuştu.

Konuşmasında 1,5°C maksadına de vurgu yapan Hakan Bulgurlu, dünyanın 1,5°C gayesine ulaşabilmesi için atması gereken öncelikli adımlar olarak pak güce geçiş, düzenlenmeye tabi şeffaf karbon piyasalarının geliştirilmesi ve 2050 yılına kadar kömürün etaplı olarak kullanımdan kaldırılmasının da altını çizdi.

Hakan Bulgurlu: Arçelik olarak, Ar-Ge gücümüzü tüketicilerimizin ömürlerini düzgünleştirirken tabiata ziyan vermeyen teknolojiler geliştirmek için kullanıyoruz

Fuarda ayrıyeten Arçelik’in yeni teknolojisi SaveWater da tanıtıldı. Birinci sefer IFA Berlin’de özel olarak tanıtılan bulaşık makinesi ve çamaşır kurutma makinesi-çamaşır makinesi çiftinde kullanılan yeni SaveWater teknolojisi, meskenlerde suyun daha verimli kullanılmasına yardımcı olmak ve tıpkı vakitte eksiksiz paklık sağlamak üzere tasarlandı.

SaveWater teknolojisi hakkında konuşan Hakan Bulgurlu “Arçelik olarak, küresel ayak izimizi memleketler arası gündemde iklim krizine yer açmak; Ar-Ge gücümüzü ise tüketicilerimizin hayatlarını güzelleştirirken tabiata ziyan vermeyen teknolojiler geliştirmek için kullanıyoruz. SaveWater eser kümesi, dünyanın en sürdürülebilir şirketi olma ve dünyanın dört bir yanında insanlara yarar sağlayacak yenilikçi teknolojileri benimseme amacımızı ortaya koyuyor” dedi.

Bulaşık makinelerinin gelişmiş teknolojisi, döngüdeki son durulama suyunu bir sonraki yıkamanın başında kullanılmak üzere kıymetlendiriyor. Çamaşır kurutma makinelerindeki SaveWater teknolojisi, yük başına 5,2 litreye kadar su tasarrufu sağlarken, bulaşık makinesi 16 kişilik yükleme kapasiteli tam bir yükü yıkamak için sadece 6,9 litre su kullanıyor ve Beko serisindeki en düşük su tüketimini sunarken her yıkamada 2,6 litre su tasarrufu sağlıyor. Beko’nun su verimliliğini gözeterek geliştirdiği yeni SaveWater serisi, her döngüde toplam 7,8 litreye kadar suyu kullanıcılara ve ekosisteme geri veriyor*.

Arçelik son 12 yılda yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük tüketimine denk su tasarrufu sağladı

Arçelik kaynak verimli yenilikleri desteklemenin yanı sıra su risklerini belirlemek ve verimliliği artırmak için kendi üretim operasyonlarında da en son teknolojilerden yararlanıyor. Şirket, son 12 yılda Türkiye’de yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük su tüketimine denk gelen 2,17 milyon metreküp suyun tasarruf edilmesini sağladı. Sürdürülebilir su idaresini teşvik etmek ve mahallî toplulukların da iştirakini sağlamak için hem global hem de lokal ortaklarla iş birliği yapan Arçelik, bu yıl mahallî toplulukları güçlendirmek ve su ve sanitasyon tahlilleri sağlamak için kalıcı bir tesir yaratmak emeliyle Kenya’daki suya erişim projelerini finanse etmek için water.org ile bir çalışma başlattı.

100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir eser ambalajları

Arçelik, kaynak verimliliğinden atık idaresi ve geri dönüşüme kadar pek çok alanda yeni çalışmalar geliştiriyor. Etraf dostu ambalaj alternatiflerini de kapsayan bu çalışmalarla Arçelik 2021 yılında ocak, davlumbaz, küçük konut aletleri ve tüketici elektroniği kategorilerinde EPS yerine 324 ton 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir karton ile 40 ton şekillendirilmiş selüloz kullandı. Şirket dünya çapında EPS içermeyen ambalajlarla büyük bir mesken aletleri serisi sunan birinci konut aletleri üreticisi olma unvanın da sahibi. Bu geniş kapsamlı taahhütler ve hareketler, Arçelik’e üst üste üçüncü sefer Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan birinci ve tek Türk üretici olmak ve FTSE4Good ve BIST Endeksleri’nde yer alması üzere değerli küresel ve sektörel muvaffakiyetler getirdi.

*Bilgilendirme: Kurutma makinesi, tam yük 10 kg deklarasyon programı için döngü başına 5,2 litreye kadar su tasarrufu sağlar. Bulaşık makinesi, SaveWater Teknolojisi olmayan misal Beko bulaşık makinelerine kıyasla Eco programında döngü başına 2,6 litre su tasarrufu sağlar. Beko SaveWater serisi, her döngüde toplam 7,8 litreye kadar su tasarrufu sağlar.