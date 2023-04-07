Süt Akademisinden müjde

Süt Akademisi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Barbaros ÖZER, Süt Akademisinin kuruluş hikayesini ve bu doğrultuda yapılan çalışmalarını; “Süt Akademisi 2019 yılında İstanbul’da Karma Grup adında bir danışmanlık ve eğitim firmasının bize getirmiş olduğu bir teklifle başladı. Hemen modülleri, içerikleri oluşturduk. Tam başlayacağımız esnada pandemi başladı dolayısıyla durgunluk dönemi geçirdik. Eğitimlerimiz 2022 Şubat'ında yeniden hareketlendi. Teknik ve içerik koordinasyonunu Ankara ziraat fakültesi olarak; biz üstleniyoruz. Diğer konularda da Karma Grup’un desteğini alıyoruz. İçerikler belirlenirken biraz da sektörde yer alan ARGE mühendisleri, üretim mühendisleri, satın almacılar, tepe yöneticilerin gözlerinden nelere ihtiyaç duyduklarını kabaca biliyoruz. Ortak sorunların ne olduğunu bildiğimiz için anonim bir şekilde masaya yatırarak eğitim verdik. Akademi olarak da dünyada gerçekleşen yenilikleri takip ediyoruz. Bunları harmanlayarak bilimsel bunaltıya girmeden, teknik konularda da sıkmadan keyifli iki gün geçirmeye çalışıyoruz.” şeklinde anlattı.

Süt Akademi’sinin eğitim planından bahseden Barbaros Bey: “Akademi olarak İki temel hedefimiz vardı: Pratikte var olan sorunlara genel yol haritalarını sunmak. Ve ARGE, yenilikçiliğinin önem taşımaya başlamasıyla rekabet edebilmek için farklılığı ortaya koyabilme cesaretini vermek istememiz. Bu konuda başarılı da olduk. Sanayi ve akademiyi bir araya getirerek denge görevi görmek bizim için değerli bir birleşim. Firmalar tarafından da eğitimlerimize devamlılık hakimdi. Bu güven yavaş yavaş kuruldu. Biz de süt akademisi olarak bu güvenin kuruluşuna tuğla koyduk.” sözleriyle anlattı.

‘SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ; MAKRO -MİKRO BESİN ELEMENTLERİ AÇISINDAN YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI.’

Süt ve süt ürünlerini besin elementleri açısından yaşam döngüsünün vazgeçilmez olarak anlatan Prof. Dr. Özer, “Doğumdan itibaren anne sütüyle başlayan bir süreç. Bulundurmuş olduğu makro ve mikro besin elementleri açısından yaşam döngüsünün vazgeçilmez bir parçası. Dolayısıyla çok uzun yıllardır yaşamın ayrılmaz bir parçası. Üretilenin eş değerinde tüketimi gerçekleştiriyoruz. Ama içme sütü tüketimimiz düşük. Bunun karşısında yoğurt ve peynir tüketimimiz yüksek. Avrupa ortalamasına yakın değerlendirmedeyiz.” dedi.

SÜT ENDÜSTRİSİNDE, GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE MALİYETİ AZALTIP; ÜRETKENLİĞİ ARTTIRMAK

ÖZER, “Yenilikçi teknolojiler diye adlandırdığımız belirli teknolojiler bugün gıda endüstrilerinde yaygın olarak kullanılıyor. Daha az enerji daha az fosil yakıt vb. gıda güvenliği hedefi tutturma süreçleri var. Bir diğer avantajları ise raf ömrünü uzatıyor. Sektör artık üretmiş oldukları sütün ya da süt ürünlerinin artık ve atıklarını detaylı bir şekilde irdeleyip değerlendirme aşamasına geçti. Maliyetleri düşürmek için alınacak tüm eylemlerin günün sonunda gıda güvenliğinde risk yaratmayacak şekilde kurgulanması lazım.” dedi.

SÜT AKADEMİSİ’NDEN MÜJDE

1 Haziran Dünya Süt Günü’nde Karma Grup ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü önderliğinde günübirlik etkinlik gerçekleşecek. ÖZER, “ Etkinliğin ana teması mevzuat olacak. Regülasyonlar gözünden süt endüstrisini ve sütçülüğü tartışılacak. Süt işleyicileri, sektör temsilcileri, akademi ve tarım bakanlığı gözünden değerlendirilecek. Öz eleştiri yapacağız. Özel sektörün avantajları ve dezavantajları konuşulacak. İnovasyonun, ARGE'nin, yenilikçinin önünde mevzuat engellerini aşabilmek için ne gibi risk analizi yapabiliriz gibi konuları masaya yatıracağız.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDEN ULUSAL SÜTÇÜLÜK KONGRESİ

Süt endüstrisindeki sürdürülebilirlik sorununa değinen Prof. Dr. ÖZER, “5-6 Ekim tarihleri arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi süt teknolojisi bölümü ile ortaklaşa yürütülen, III. Ulusal Sütçülük Kongresi toplanacağız. Sürdürülebilirlik perspektifinden süt endüstrisinin geleceğini ele alacağız. Bu kongrenin iki yönü olacak: İlk olarak; teknik düzeyde süt endüstrisiyle ilişkili konuları, süt bilimi ve teknolojisi ile ilgili güncel konuları tartışmaya açacağız. İkinci konu ise; güdümlü oturumlar düzenleyeceğiz. . Bir panel hazırlığımız olacak. Bu panelde de başarabilirsek büyük süt endüstrisinin sahipleri ile Türkiye sütünün geleceğini ve küresel rekabette nasıl konumlanması gerektiğini, nasıl stratejiler gerçekleştirmesi gerektiğini tartışacağımız iki günlük bir etkinlik.” diye konuştu.