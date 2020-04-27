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Süt ve moda birleşti

Türkiye’nin, uluslararası moda markası olan Dice Kayek, Avrupa ve Amerika’nın ardından Çin’i fethetmeye hazırlanıyor. Daha önce Uludağ Premium’un lacivert şişesinin tasarlayan Dice Kayek, Çin’in en büyük, dünyanın ise ilk 10 süt ve süt ürünleri şirketleri arasında yer alan Yili Group’a ait Ambrosial markasının yeni çıkan üç adet meyveli yoğurt şişesinin de tasarımına imza attı.

Süt ve moda birleşti
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Bursa’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Paris’e uzanan moda yolculuğunda dünyaca ünlü bir markaya dönüşen Dice Kayek, Çin’in yanı sıra Avrupa’da da gençler tarafından sevilerek tüketilen Çin’in en büyük süt ürünleri üreticisi Yili Group’a ait Ambrosial markasının üç adet yoğurt şişesinin tasarımını gerçekleştirdi.

Lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler China’nın da işbirliğiyle gerçekleşen proje kapsamında Ece ve Ayşe Ege kardeşlerin çok perspektifli bakış açıları, Paris’in ikonik yapısı Eiffel Kulesi ve geometrik şekillerle buluşarak Ambrosial meyveli yoğurtların şişelerini süslüyor. Mavi rengin öne çıktığı şişe tasarımları, Ambrosial markasının kahve aromalı, portakal-greyfurt-arpa aromalı ve kivi-yeşil üzüm aromalı yoğurtlarında tüketicilerle buluştu.

İşbirliği kapsamında özel bir eşarp tasarımı da gerçekleştiren Dice Kayek, Ambrosial markalı meyveli yoğurtlarla Çinli tüketicilerin evlerine girmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dice KayekçinUludağ PremiumYili GroupAmbrosial
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