Süt ve süt ürünlerine, Turquality destekleri nelerdir?

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin bir teşvik programından öte, işletmeler için “değer” oluşturan bir iş modeli olduğunu ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality iş modeli”nde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular yer alıyor. Turquality verimliliğe %17, ihracata %15, karlılığa %14, yeni ürün geliştirmeye %12, marka bilinirliğine %7 artırıyor. Böylece artı katkı sağlıyor” dedi.

Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality’nin süt ve süt ürünleri üreten işletmelerin giderlerinde desteklediği başlıklar hakkında şunları anlattı:

Süt ve süt ürünleri dahil gıda sektöründe, Turquality desteklerinin önemi

Ülkemiz süt sektöründe yer alan firmaların, Turquality devlet desteği alarak hedef pazarlarda ihracatlarını artırarak, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:

“18 yıldır Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini rekabet edebilmeleri için uluslararası şirketlerin seviyelerine getiren Progroup, bu çalışmalarıyla aynı zamanda bugüne kadar 50’yi aşkın firma/markayı Turquality kapsamına girmesinde rehberlik etmiştir. Şu anda da 30’u aşkın Türk firma/marka ile evrensel yönetim danışmanlık hizmetlerini yürütmekte olup, bu firmaların aynı zamanda Turquality kapsamına da girmesini sağlamaktadır. Progroup, süt ve süt ürünleri üreten, pazarlayıp, iç piyasa satışı ve ihracat yapan firmalara; stratejik planlamadan tedarik zinciri yönetimine, insan kaynaklarından bütçe-planlamaya, pazarlama-satış yönetiminden marka yönetimine kadar birçok konularda, usta yönetim kadrosuyla evrensel uluslararası yönetim danışmanlık hizmetleri veriyor ve vermeye de devam ediyor. Bu hizmeti alan firmaların rekabet koşullarında, karlılıkları artarken, maliyetleri düşüyor, hızları artıyor ve farklılaşmayı sağlıyorlar. Zaten firmaların bu çalışmalarıyla Turquality kapsamına girmeleri kolaylaşıyor ve yukarıdaki desteklerle sürdürülebilirlikleri artıyor” diye konuştu.

Progroup Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Özel Stratejik Yol Haritası Hazırlıyor

Süt ve süt üreten firmaların, dünya çapında marka olmuş ve marka olabilecek firmaların, girdilerinden başlayarak, üretim, ar-ge, ambalaj tasarım, pazarlama, satış ve satış sonrasına ve geri bildirimine kadar uçtan uça Stratejik Yol Haritalarını oluşturduklarının altını çizen Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, ülkemizde çalıştıkları firmalara oluşturdukları katma değeri şöyle ifade etti:

“Turquality stratejik bir iş modeli. Bu iş modeli ile hücresel derinleştirilmiş süreçlerin birbirleriyle entegre edilerek, canlı varlık ve öğrenen organizasyon haline daha önce getiriyorduk. Fakat bu çalışmaları, şirketler sürdürme konusunda güçlük çekiyorlardı. Şimdi Turquality, bu yönetim modelini içine alan firmalara teşvik verdiği için, şirketlere kurduğumuz bu sistemi sürdürülebilir hale getirilmiştir. Bu modelin büyük faydası, yukarıda bahsettiğim gibi işletmelerin kendi yönetim ve operasyonel süreçlerini, dünyada marka olmuş firmaların yönetim ve operasyonel süreçlerinin seviyesine getirmek suretiyle, daha sürdürülebilir bir büyüme ve birim başına daha karlı ticaret yapma imkanı sağlamasıdır. Turquality’nin önemli özelliği, sürdürülebilir bir iş modeli olarak kurgulanmış olmasıdır. Uzun soluklu milli bir dava niteliği taşıyan Turquality programı, Türk işletmelerine orta ve uzun vadede bir kalkınma ve iyileşme haritası çıkarmaktadır” dedi.

İşletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile yönetenler, dünya pazarlarında öne geçiyor

İşletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile yöneten Turquality’deki firmaların, dünya pazarlarında daima bir adım önde olduğunu kaydeden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları belirtti:

Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17

Mevcut ihracat artışına katkısı: %15

Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10

Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14

Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7

Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14