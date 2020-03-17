ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Orhan Önder Fidesz Meclis Grup Başkanı Gergely Gulyas 7 Müslüman ülkeye vize yasağı olumsuz hava koşulu muharrem
Benzinde dördüncü indirim
Dördüncü büyük indirim
Fed faiz oranını sıfıra indirdi!
Faiz oranını sıfırladı
Çukur’un kitapçısı
Çukur’un kitapçısı
Bill Gates Microsoft’tan istifa etti!
Microsoft’tan kötü haber!
Şekip Avdagiç: Makarnaya zam yok!
Makarnaya zam yok!

Sütaş Market'ten taze hizmet

45 yıldır çalışan Sütaş’ın doğal lezzetlerine “Sütaş Market” e-satış sitesinden online alışveriş kolaylığıyla ve en hesaplı fiyatlarla ulaşmak mümkün

Sütaş Market'ten taze hizmet
banner17

Sütün iyiliğini ve bereketini tüm Türkiye'ye yaymak için 45 yıldır çalışan Sütaş'ın doğal lezzetlerine “Sütaş Market” e-satış sitesinden online alışveriş kolaylığıyla ve en hesaplı fiyatlarla ulaşmak mümkün. Sütaş Market üzerinden verilen siparişler, en taze Sütaş ürünlerinden hazırlanıyor ve en kısa sürede, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerin istediği adrese, istedikleri tarih ve saat aralığında ısı yalıtımlı ve darbelere karşı dayanıklı özel kutularda tazeliği korunarak teslim ediliyor.

Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla çalışan Sütaş, e-satış sitesi “Sütaş Market” aracılığıyla verilen siparişleri istenilen tarih ve saat aralığında istenilen adrese taptaze bir şekilde teslim ediyor.

“Sütaş Market” üzerinden verilen siparişler Sütaş'ın en taze ürünlerinden hazırlanıyor ve tazeliğini koruyarak en kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Sütaş Market üzerinden verilen siparişlerin taptaze ve güvenle ulaştırılabilmesi için özel ısı yalıtımlı ve darbelere karşı dayanıklı kutular kullanılıyor, böylece soğuk zincir kırılmıyor. 45 yıldır Sütaşkı'yla çalışan ve bugün Türkiye'deki 10 evden 8'inde olan Sütaş'ın, geniş ürün gamını tek bir çatı altında buluşturarak özel fiyatlar ve en uygun koşullarda tüketicilere sunan Sütaş Market'e https://sutas.market/ adresinden ulaşılabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sütaş MarketSütaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5