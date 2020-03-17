Sütaş Market'ten taze hizmet

Sütün iyiliğini ve bereketini tüm Türkiye'ye yaymak için 45 yıldır çalışan Sütaş'ın doğal lezzetlerine “Sütaş Market” e-satış sitesinden online alışveriş kolaylığıyla ve en hesaplı fiyatlarla ulaşmak mümkün. Sütaş Market üzerinden verilen siparişler, en taze Sütaş ürünlerinden hazırlanıyor ve en kısa sürede, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerin istediği adrese, istedikleri tarih ve saat aralığında ısı yalıtımlı ve darbelere karşı dayanıklı özel kutularda tazeliği korunarak teslim ediliyor.

Sütün iyiliğini ve bereketini yayma tutkusuyla, bireylerin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla çalışan Sütaş, e-satış sitesi “Sütaş Market” aracılığıyla verilen siparişleri istenilen tarih ve saat aralığında istenilen adrese taptaze bir şekilde teslim ediyor.

“Sütaş Market” üzerinden verilen siparişler Sütaş'ın en taze ürünlerinden hazırlanıyor ve tazeliğini koruyarak en kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Sütaş Market üzerinden verilen siparişlerin taptaze ve güvenle ulaştırılabilmesi için özel ısı yalıtımlı ve darbelere karşı dayanıklı kutular kullanılıyor, böylece soğuk zincir kırılmıyor. 45 yıldır Sütaşkı'yla çalışan ve bugün Türkiye'deki 10 evden 8'inde olan Sütaş'ın, geniş ürün gamını tek bir çatı altında buluşturarak özel fiyatlar ve en uygun koşullarda tüketicilere sunan Sütaş Market'e https://sutas.market/ adresinden ulaşılabiliyor.