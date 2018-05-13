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TAİDER'in Genel Kurulu yapıldı

Divan Kurulu seçimiyle başlayan Olağan Genel Kurul’da açılış konuşmasını yapan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ, derneğin 2017 yılı çalışmalarına değindi.

TAİDER'in Genel Kurulu yapıldı

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin 6. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2018 tarihinde Kuşadası’nda yapıldı.
Divan Kurulu seçimiyle başlayan Olağan Genel Kurul’da açılış konuşmasını yapan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ, derneğin 2017 yılı çalışmalarına değinerek “TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin 6 yıl önce 40 kurucu aile şirketi üye ile öncüsü olduğu bu farkındalık hareketi, bugün 162 aile şirketi üyeden oluşan toplamda 600 aile şirketi üyesine, üyelik ayrıcalıklarından faydalanma fırsatı sağlamaktadır. Ülkemizin aile şirketlerinin gelecek nesillere devrinde en başarılı ülke olmasını sağlamak vizyonu ile çalışmalarımıza siz değerli üyelerimizden aldığımız güven ve şevkle devam ediyoruz” dedi.
TAİDER 6.Ulusal Aile İşletmesi’nin 02 - 03 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşeceği bilgisini veren ÖĞÜCÜ’nün konuşmasının ardından Genel Kurul’da 2017 yılı gelir-gider tablosu bilançosu görüşüldü, 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı okunarak ibra edildi. Genel Kurul’da 2018 yılı tahmini bütçesi de görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.
 
 

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TAİDERin Genel Kurulu Yapıldı
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