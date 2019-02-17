TANAP'ın Bursa Eğitim Atölyesi tamamlandı

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen Tohum Otizm Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 20 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ) uygulanmakta olan “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında, 11 – 15 Şubat tarihleri arasında Bursa’da eğitimler verildi.



TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 6 projeden biri olan“Eğitime Uzanan Yol” Projesi kapsamında düzenlenen Bursa eğitimleri İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin DÜLGER ’in katılımıyla gerçekleşti. Proje kapsamında Tohum Otizm Vakfı tarafından 11, 12, 13, 14 Şubat tarihlerinde öğretmen seminerleri ile ‘Otizmli Çocuklara İletişim Becerisi Kazandırma’, ‘Otizmli Çocuklara Özbakım Becerilerinin Öğretimi’, ‘Otizmli Çocuklara Bağımsızlık Kazandırma’, ‘Problem Davranışlar ve Başa Çıkma Stratejileri’ ve ‘Ayırt Etme Becerilerinin Kazandırılması, Olumlu Pekiştirme, Öğretim Tasarlama’; 15 Şubat tarihinde ise aile ve farkındalık semineri ile ‘Aileler İçin Otizmli Çocukların Özel Eğitimi ve Eğitimde Haklar’, ‘Öğretmenler İçin Profesyonellik Eğitimi’ konuları ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi.



Tohum Otizm Vakfı Bursa’da eğitim atölyeleri düzenledi



Bursalıların yoğun katılımından mutluluk duyduklarını ve proje ile özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerini belirten Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer “20 ilde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanması amaçlanmakta. Bu anlamda proje kapsamında öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 20 ilden seçilen 60 formatör, 1.800 öğretmen ve 2.000 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenecek.



Ayrıca Proje kapsamında bu illerde yer alan 60 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak. Proje otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olacak.” şeklinde konuştu.







