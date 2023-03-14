Tarım Fuarı'nda “Sürdürülebilir Gelecek” hedefi

Türkiye’de 50 ile 90 beygir gücüne sahip traktörlerden oluşan, en zorlu şartlar için üretilen yeni emisyon yönetmeliklerine uygun Solis XL serisi; common rail yakıt sistemi, mekanik shuttle, orijinal kabin, 20+20 vites seçeneği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni emisyon standartlarına uygun faz 5 (stage V) motora sahip traktörler, görünüş olarak göz kamaştıran yeni tasarım çizgisiyle diğer modellerden ayrışıyor. Yanmar Türkiye, Konya Tarım Fuarı’nda duyuracağı yeni Solis traktör modelleriyle günümüz koşullarında Türk çiftçisinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edecek.

“PAZAR PAYI VE SATIŞ ADETLERİNDE 2 KATIN ÜZERİNDE BÜYÜME”

Sektör paydaşları ve çiftçilerin büyük ilgi göstermesi beklenen fuarda yeniden yer alacakları için çok mutlu olduklarını dile getiren Yanmar Turkey Tarım İş Kolu Müdürü Murat Balkan Kanbir, “Güçlü ve dayanıklı Solis traktörlerimiz, Japon teknoloji devi Yanmar’ın desteği ile Türkiye’de çiftçilerimizin beğeni ve hizmetine sunuyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla pazar payımızı ve satış adetlerimizi 2 katın üzerinde büyüterek Türk çiftçisinin 2022 yılında en çok tercih ettiği markalardan biri olduk. Ayrıca belirtmek isterim ki; 26 beygir gücündeki traktörlerde ülkemizin pazar lideriyiz. Traktör üreticileri arasında yerimizi her geçen gün güçlendiriyor ve Türk çiftçisinin takdirini kazanıyoruz.” dedi.

HEDEF: ÜRETİM, LOJİSTİK VE MÜHENDİSLİK ALANINDA BİR MERKEZ OLMAK

Solis traktörlerin Türkiye distribütörü ve dünyaca ünlü Japon üretici Yanmar’ın Türkiye iştiraki olan Yanmar Turkey Makine A.Ş.’nin hedeflerine de değinen Kanbir, “2025 yılında Yanmar Türkiye’yi üretim, lojistik ve mühendislik alanında bir merkez haline getirmek istiyoruz. Avrupa'ya satılan Yanmar traktörlerimizi artık Türkiye'de üretmeye başladık. Bu hamle, Yanmar için Türkiye’nin önemli bir lojistik merkezi olması yolunda atılan ilk adımlardan biri oldu. Amacımız, Yanmar’ın bütün Avrupa ve Asya operasyonunda Türkiye'yi bir üs haline getirmek.” şeklinde konuştu.

KANBİR, KONYA TARIM FUARI’NDA BU YIL DA YER ALACAKLARINDAN BAHSETTİ VE DEVAM ETTİ:

“Kusursuz performansı ile çiftçilerin tarlalardaki en büyük yardımcısı olan Solis traktörler, yakıt dostu motoru ve rakipsiz sağlamlığı ile en zorlu şartlarda bile yüksek verimlilik için Türk çiftçisinin yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl 19.’cusu düzenlenecek Konya 19. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri

Fuarı’nda ziyaretçilerimiz ile bir araya geleceğimiz için heyecanlıyız. Sektörün önemli fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı’nda farklı ülkelerden ve Türkiye’nin birçok ilinden gelecek katılımcılar ile traktörlerimizi buluşturacağız. Geçen seneki gibi yine bizi yoğun bir ilginin karşılayacağından şüphemiz yok.” dedi.

Solis ve Yanmar iş birliği ile İzmir’in Menderes ilçesinde kurulan fabrikada montajları tamamlanan Solis traktörler, Türkiye’de her geçen gün genişleyen bayi ağı ve Türk tüketicisinin tercihlerine göre özelleştirilmiş yapısı ile 16 ile 90 beygir gücü aralığında tek çeker-çift çeker olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahip.

YANMAR TURKEY MAKİNE A.Ş. HAKKINDA:

1912 yılında Japonya, Osaka’da kurulan Yanmar, 1933 yılında ilk ticari kompakt dizel motor üretimi yapan firmadır. Yanmar, kuruluşunun temel yapı taşı olan endüstriyel dizel motor üretimi ile ürün gamını, hizmetlerini genişletmeye devam etmiş ve endüstriyel ekipman üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Yanmar, küçük ve büyük deniz motorları, tarım makineleri ve ekipmanları, iş makinaları, enerji sistemleri, endüstiyel motorlar, marin motor ve ekipmanları, makina parça ve komponentleri sağlayıcısı olarak global operasyonlarını yedi iş kolunda sürdürmeye devam etmektedir.

Yanmar’ın Türkiye’deki tam iştiraki olan Yanmar Turkey Makine A.Ş. 2017 yılında İzmir’de kurulmuştur ve genel merkezi İzmir’de yer almaktadır. 2017 yılından bugüne gelinen noktada, Türkiye ve komşu ülkeleri, Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Arap Ülkeleri, Kuzey Afrika gibi birçok bölgede çözümler sunmaktadır. Yanmar’ın benimsemiş olduğu temel ilke “Sürdürülebilir Gelecek” sağlayabilmektir.