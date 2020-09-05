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Tarım sektörleri altın çağını yaşıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 89’uncusu düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada “Küresel ticaret, pandemi sebebiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen en büyük daralma ile karşı karşıya kaldı. Ülkemiz ihracatı ise haziran ayında gelen normalleşme adımlarıyla beraber rüzgarı arkasına aldı. Özellikle, stratejik sektörlerimiz arasında olan Tarım sektörleri, pandemi döneminde tarihlerinin altın çağını yaşıyor. Yılın son çeyreğinde de bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Tarım sektörleri altın çağını yaşıyor

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-can’ın katılımıyla fiziki olarak düzenlenen 89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında ko-nuştu. Küresel ticaretin pandemi sebebiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen en büyük daralma ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Gülle, “ Uluslararası kuruluşlar, birbiri ardına oldukça olumsuz öngörülerde bulundu. Ülkemiz ihracatı ise haziran ayında gelen normalleşme adımlarıyla beraber rüzgarı arkasına aldı. Özellikle, stratejik sektörlerimiz arasında olan Tarım sektörleri, pandemi döneminde tarihlerinin altın çağını yaşıyor. Yaş Meyve ve Sebze,  Hububat ve Meyve Sebze Mamülleri sektörleri,  pandemiye rağmen ta-rihlerinin en iyi 8 aylık performansına imza attılar. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürün-leri, Halı, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Mo-bilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Savunma ve Havacılık Sanayii, Süs Bitkileri ve Mamulleri ile Yaş Meyve ve Sebze sektörlerimiz ise tarihlerinin en yüksek ağustos ayı ihracat rakamları-na ulaştı. Yılın son çeyreğinde de bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz” dedi. 


Dünya fuarları ertelerken dijitalleşmeye hızlı adapte olduk
Gülle, konuşmasında İzmir Enternasyonel Fuarı’nın önemine dair ise şu değerlendirmede bulundu: “Birçok ilke imza atan fuarımız, açılışından günümüze, Ulusal ve Uluslararası bir-çok konjonktürel değişime tanıklık edip birçok farklı kültürü çatısı altında misafir etmiştir. Fuarcılık alanında, 1926 yılında dünyada henüz ‘Gezen Müze’ veya ‘Gezen Fuar’ gibi kav-ramlar yokken, Karadeniz Vapuruyla ülkemiz 16 farklı limanda,  hem ihracatımızın hem de turizmimizin temellerini attı. O günden bugüne, fuarcılığın amacı hiç değişmedi ancak yön-temi sürekli bir değişim ve gelişim sürecinde. Bu sürecin en son noktası, dijitalleşmenin nimetlerini çokça kullandığımız ‘Yeni Normal’ düzende fuarlarımızı da dijital ortamla buluşturmak oldu. Shoedex 2020 Sanal Fuarı, Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, Furnistry 2020 Sanal Fuarı, Study in Turkey Fuarı ve Dijital Ayakkabı Fuarına verdiğimiz destekle, firmalarımızı sanal mecralarda alıcılarla buluşturduk. Dünyada fuarların ard arda süresiz bir şekilde er-telendiği böyle bir döneme oldukça hızlı adapte olduk. 95 bini aşkın üyemiz ile ihracatın Türkiye’deki tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bir araya geldiğimiz bu günde, oluşturduğumuz sinerjiyi  ticari boyutta da en iyi noktaya taşımayı arzulamaktayız. Türkiye İhracatla Yükselecek, İhracat da mutlaka İzmir’in, İzmirlilerin emekleriyle yüksele-cek.”

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