Tarıma uygun tarlalar yoğun ilgi görüyor

Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com’un sosyal izolasyon sürecinde devreye aldığı 1 TL’den başlayan açık artırmaları yoğun ilgi görüyor. Nisan ayından itibaren her Salı “1 TL’den başlayan açık artırmalar” kampanyası yaparak, alıcıların evlerinde otururken ekran başından gayrimenkul fırsatlarına erişebilmelerini hedefleyen Tapu.com, alıcı ve satıcıların hayatını kolaylaştıran bu uygulamaya devam edecek.

Tapu.com’un ilk etapta Nisan ayı başında gerçekleştirdiği ihalelerde, Afyon, Ankara, Kütahya, Uşak, Kayseri gibi birçok farklı ilde 2 ila 9 dönüm arasında değişen tarıma elverişli tarlaları 1TL'den başlayan açık artırmaya sunuldu. İhale sonucunda gelen teklifler, satıcılar tarafından kabul edildi ve ihaleye çıkan tapuların tamamı 5 saat gibi kısa bir sürede satıldı. Satıcı ve alıcılardan gelen olumlu talep üzerine Tapu.com kampanyası Mersin, Batman, Kütahya, Bursa, Bilecik gibi birçok ildeki gayrimenkul fırsatlarıyla genişletildi.

Tarıma uygun tarlalara yoğun ilgi

1 TL’den başlayan açık artırmalara ilişkin olarak bilgi veren Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, “Satışa çıkardığımız gayrimenkuller ekspertiz raporlu olduğu için alıcılara tüm bilgiler şeffaflıkla veriliyor. Mevcut dönemde insanlar evden çıkmadan da satın alabilecekleri tarlalara yoğun ilgi gösteriyorlar. Ayrıca tarım arazilerine ilginin artması nedeniyle ekim-dikime uygun olan küçük parsellerde bile bu artışı gözlemleyebiliyoruz” dedi. Erşahin, alıcıların uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde de “1 TL’den başlayan açık artırmalar” kampanyalarına devam edeceklerini bildirdi.