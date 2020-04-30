Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BIST 100 Barcelona şırnak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Deride dijital seferberlik
Deride dijital seferberlik
VAKKO'dan atılım
VAKKO'dan atılım
Anadolu Sigorta’da atama
Anadolu Sigorta’da atama
Fibabanka'da atama
Fibabanka'da atama
Finansal sonuçları iyi
Finansal sonuçları iyi

Tarıma uygun tarlalar yoğun ilgi görüyor

Uygun fiyatlı gayrimenkul fırsatlarından yararlanmak isteyen alıcılar evlerinden çıkmadan ekran başından Tapu.com’un düzenlediği 1TL’den başlayan açık artırmalara katılıyor. Nisan ayı başından beri her hafta Salı günü gerçekleştirilen uygulamada özellikle tarıma elverişli arazilere yoğun ilgi olduğu gözleniyor.

Tarıma uygun tarlalar yoğun ilgi görüyor

Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com’un sosyal izolasyon sürecinde devreye aldığı 1 TL’den başlayan açık artırmaları yoğun ilgi görüyor. Nisan ayından itibaren her Salı “1 TL’den başlayan açık artırmalar” kampanyası yaparak, alıcıların evlerinde otururken ekran başından gayrimenkul fırsatlarına erişebilmelerini hedefleyen Tapu.com, alıcı ve satıcıların hayatını kolaylaştıran bu uygulamaya devam edecek.

Tapu.com’un ilk etapta Nisan ayı başında gerçekleştirdiği ihalelerde, Afyon, Ankara, Kütahya, Uşak, Kayseri gibi birçok farklı ilde 2 ila 9 dönüm arasında değişen tarıma elverişli tarlaları 1TL'den başlayan açık artırmaya sunuldu. İhale sonucunda gelen teklifler, satıcılar tarafından kabul edildi ve ihaleye çıkan tapuların tamamı 5 saat gibi kısa bir sürede satıldı. Satıcı ve alıcılardan gelen olumlu talep üzerine Tapu.com kampanyası Mersin, Batman, Kütahya, Bursa, Bilecik gibi birçok ildeki gayrimenkul fırsatlarıyla genişletildi.

Tarıma uygun tarlalara yoğun ilgi

1 TL’den başlayan açık artırmalara ilişkin olarak bilgi veren Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, “Satışa çıkardığımız gayrimenkuller ekspertiz raporlu olduğu için alıcılara tüm bilgiler şeffaflıkla veriliyor. Mevcut dönemde insanlar evden çıkmadan da satın alabilecekleri tarlalara yoğun ilgi gösteriyorlar. Ayrıca tarım arazilerine ilginin artması nedeniyle ekim-dikime uygun olan küçük parsellerde bile bu artışı gözlemleyebiliyoruz” dedi. Erşahin, alıcıların uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde de “1 TL’den başlayan açık artırmalar” kampanyalarına devam edeceklerini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tapu.comTarımGayrimenkulEmre Erşahin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.