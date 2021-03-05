Taşa değer katanlar buluşuyor

6. Uluslararası Taş Kongresi, “Taş Değer Katar - Taşa Değer Katanlar” teması ile bilim insanlarını sektör temsilcilerini alım heyetlerini yeni teknolojilerle buluşturma hedefiyle yola çıkmıştı.

Kongre çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini, bu doğrultuda 60’tan fazla gönüllü yürütme kurulu üyesinin yoğun mesai harcadığını kaydeden 6. Uluslararası Taş Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Türkiye’nin doğal taş zenginliklerini uluslararası platformda tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin doğal taş rezervleriyle, doğal taş ihracatı arasında bir uyumsuzluk olduğuna işaret eden Çalapkulu, “Dünyada en zengin doğal taş rezervlerine, renk ve desen çeşitliğine sahibiz. 20 milyar dolarlık dünya doğal taş ihracat pazarından ise; 1,8 milyar dolar pay alabiliyoruz. Türk doğal taş sektörünün ilk aşamada 3, daha sonra 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için dünya genelinde doğal taş ile ilgili karar vericileri 6. Uluslararası Taş Kongresi’nde ağırlayacağız. Türk doğal taşını tanıtacağız. İnsanlığın yaşamına değer katan taşlarımızı, taşa değer katanlarla buluşturacağız. Kongre sırasında sanal gerçekliği de kullanarak Türk doğal taşlarını mermerin ana vatanında tanıtacağız” diye konuştu.

Kongre, gezi, kayıt ve etkinlikleri takip için web sayfasını baştan sona yeniledikleri bilgisini paylaşan Çalapkulu, kongre ile ilgili tüm bilgilere https://www.uluslararasitaskongresi.com adresinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabileceğini belirtti.

6. Uluslararası Taş Kongresi’nde neler olacak?