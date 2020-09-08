Tat Gıda’nın yeni Genel Müdürü belli oldu

Gıda sektöründe 50 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Türkiye’nin pazar lideri markası Tat Gıda, markaları Tat ve Sek ile her gün girdiği yüzbinlerce mutfağa sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler sunmak için çalışıyor. Üst düzey organizasyon yapısını güçlendirmek üzere yeni atılımlarda bulunan Tat Gıda, 1 Eylül 2020 itibariyle Genel Müdürlük pozisyonuna Oğuz Aldemir’i atadı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme eğitimin ardından P&G, Coca-Cola, Mey İçki’de çeşitli pozisyonlarda görev alan Oğuz Aldemir son olarak Yıldız Holding’de Grup Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyelikleri sorumluluğu taşıyordu.