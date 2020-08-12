TAV Passport üyelerine ücretsiz otopark ayrıcalığı

COVID-19 süreci ve yeni normalin koşullarına göre yenilenen TAV Passport, üyelerine sağladığı ayrıcalıklara yenilerini eklemeye devam ediyor. Transferden lounge hizmetlerine ve özel indirimlere, seyahatin her aşamasında yolculara hız ve konfor sunan TAV Passport, üyelerine sunduğu ek avantajlara ağustos ayı itibarıyla otopark hizmetini de dâhil etti. Bu kapsamda tüm İSPARK otopark noktalarında TAV Passport üyelerine özel otopark hizmeti ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. TAV Passport üyeleri, anlaşma kapsamında yılda 6 kez İSPARK’ın yol üstü otoparklarını tek seferde 2 saate kadar, katlı-açık otoparklarını ise tek seferde 3 saate kadar ücretsiz olarak kullanabilecek.