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TAV Passport üyelerine ücretsiz otopark ayrıcalığı

TAV İşletme Hizmetleri’nin seyahatlerde hız, konfor ve ayrıcalık sağlayan özel üyelik programı TAV Passport, avantajlı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. TAV Passport üyeleri, tüm İSPARK otopark noktalarından ağustos ayı itibarıyla ücretsiz olarak yararlanmaya başladı.

TAV Passport üyelerine ücretsiz otopark ayrıcalığı

COVID-19 süreci ve yeni normalin koşullarına göre yenilenen TAV Passport, üyelerine sağladığı ayrıcalıklara yenilerini eklemeye devam ediyor. Transferden lounge hizmetlerine ve özel indirimlere, seyahatin her aşamasında yolculara hız ve konfor sunan TAV Passport, üyelerine sunduğu ek avantajlara ağustos ayı itibarıyla otopark hizmetini de dâhil etti. Bu kapsamda tüm İSPARK otopark noktalarında TAV Passport üyelerine özel otopark hizmeti ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. TAV Passport üyeleri, anlaşma kapsamında yılda 6 kez İSPARK’ın yol üstü otoparklarını tek seferde 2 saate kadar, katlı-açık otoparklarını ise tek seferde 3 saate kadar ücretsiz olarak kullanabilecek. 

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Covid19TAV PassportIspark
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