Tavuk Dünyası Kars’taki ilk restoranını açtı

Tavuk Dünyası, 2018 yılı hedefleri kapsamında daha önce restoranı bulunmadığı şehirleri lezzet noktaları haritasına katarak büyümesini sürdürüyor.



Tavuk Dünyası, Türkiye’nin doğu illerindeki yatırımları kapsamında Kars’taki ilk şubesinin kapılarını konuklarına açtı. Kentin sosyalleşme merkezi olarak dikkat çeken Atatürk Caddesi’nde bulunan Tavuk Dünyası’nın yepyeni restoranı böylece ödüllü lezzetlerini Karslı konuklarına da sunmaya başladı.



Bu yeni şubeyle birlikte Tavuk Dünyası, restoranlarının bulunduğu il sayısını 40’a, Türkiye’deki toplam restoran sayısını ise 163’e çıkarmış oldu.



Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, 2018’in başından bu yana aralıksız şekilde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni restoranlar açmayı sürdürdüklerini belirterek; “Türkiye’nin değişik şehirlerinden markamıza yatırım talepleri gelmeye devam ediyor. Bu da bizleri gerçekten gururlandırıyor. Var olduğumuz şehirlerde büyümeye devam ederken; daha önce hiç bulunmadığımız şehir ve bölgelere de yeni şubeler açmak üzere yatırımcılarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Doğu Anadolu’daki restoranlarımızın sayısı da bu kapsamda artmaya devam ediyor. Kars’taki ilk şubemiz olarak Atatürk Caddesi’nde konuklarını ağırlamaya başlayan yeni şubemizle birlikte 2018’in başından bu yana 4 yeni ili daha lezzet noktaları haritamıza eklemiş olduk. Uluslararası platformda ödül kazanmış lezzetlerimizi Karslı konuklarımızla buluşturmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Yeni yatırımlarla Kars ve çevresinde daha fazla lezzet severi ağırlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Farklı lezzetler, lezzetleri taçlandıran ödüller



Tavuk Dünyası, menülerini dünyanın farklı mutfaklarından aldığı ilham ile kendi AR-GE mutfağında, baş şefin liderliğinde, özgün marinasyon yöntemi ve dünya lezzetlerini taşıyan gizli reçetelerle hazırlıyor.



Tavuk Dünyası, tüm ürün çeşitlerinde taze sebze ve baharat kullanarak konserve ve şoklanmış ürünlere yer vermiyor. Ürünlerinde trans yağ oluşumuna meydan vermeden tüm menüler, sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırlanıyor. Her yeni sipariş için kişiye özel temiz bir tava kullanan Tavuk Dünyası, bu mükemmeliyetçi yaklaşımı ile kaliteden ödün vermiyor.



Türk damak tadına uygun menülerinde tavuk, soslu makarna ve taptaze Akdeniz salatasını birlikte sunan Tavuk Dünyası, restoranlarında misafirlerini lezzet ve kaliteli yaklaşımıyla ağırlıyor.



Tavuk Dünyası pazara girdiğinden bu yana, dünyaca ünlü bağımsız birçok kuruluş tarafından kalite, lezzet ve en çok tercih edilen marka kategorilerinde çeşitli ödüllere de layık bulundu. Tavuk Dünyası’nın en sevilen ürünleri ‘Kekiklim’, ‘Şefin Tavası’ ve ‘Közlüce’ Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün (iTQi) 2018 yılı organizasyonu değerlendirmelerinde de 3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.



3 yıldır arka arkaya 3 farklı jüri heyeti tarafından ‘3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık bulunan Şefin Tavası ve Kekiklim’in elde ettiği bu kesintisiz başarı, Tavuk Dünyası’na aynı zamanda ‘Kristal Lezzet Ödülleri’ni de (Crystal Taste Award) kazandırdı.