Taypa Tekstil’de kahvede işaret dili

Taypa Tekstil ve Özlem Süer iş birliğiyle ortaya çıkan kapsül denim koleksiyonunun satışının geliriyle Dem Derneği’nin koordinasyonunda hayata geçirilen “Sesli Kahveler” projesi, işitme engelli bireylerin yaşam katma değerini ve istihdamını artırmayı, işiten bireylerde ise farkındalık yaratmayı hedefliyor.

6 Şubat tarihinde Özlem Süer X Taypa iş birliğiyle tasarlanan eşsiz kapsül denim koleksiyonunun satışından elde edilen gelir, işitme engelliler yararına kullanılmaya devam ediyor. Yıllardır dünyanın en büyük markalarına üretim yaparak Türk tekstil sektörünün ihracat lokomotiflerinden biri olmasının yanı sıra yurt dışındaki üretim tesisleriyle global bir oyuncu unvanını taşıyan Taypa Tekstil’in üretim teknolojisi, ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer mentorluğunda kullanılmıştı. Bu iş birliğinin sonucunda ortaya çıkan kapsül denim ceket koleksiyonu Özlem Süer House’ta çok özel bir davetle satışa sunulmuştu.



Denim’e farkındalık hammaddesi



Taypa Tekstil ile Dem Derneği tarafından gerçekleştirilen iş birliği doğrultusunda bu satıştan elde edilen gelir iki farklı projede kullanılıyor. Bu projelerden ilki olan “Sesli Kahveler” projesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Taypa Tekstil merkez binasında hayata geçti.



300 Taypa Tekstil çalışanıyla gerçekleştirilen projeyle işiten bireylerin, işitme engellilere yönelik farkındalığının artırılması ve Türk işaret dili duyarlılığının arttırılması hedeflendi. Taypa Tekstil merkez binasında uygulamaya geçen “Sesli Kahveler” projesi kapsamında, Taypa çalışanları kahve siparişlerini işitme engelli bireylerin mentorluğu ile sesli değil işaret diliyle verdi.



İkinci ayağı “Taypa Türk işaret Dili Eğitimleri”



Taypa Tekstil ve Dem Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağı ise “Taypa Türk İşaret Dili Eğitimleri” projesi olacak.

Özlem Süer X Taypa projesi kapsamında, kapsül denim koleksiyonu satışından elde edilen gelirin bir bölümü de Dem Derneği portalına, bu dili nerede kullanacaklarına dair proje fikirlerini yazan ve dernek tarafından seçilecek 24 üniversite öğrencisinin eğitiminin yanı sıra bu alanda gerçekleştirilecek projelerin finansmanında kullanılacak.