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Tedarik zincirine yeni dağıtım merkezi

Multimodel tedarik zinciri çözümlerinde dünya lideri ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO, hava ve deniz operasyonlarında daha geniş bir alana hizmet verebilmek için Amsterdam’da yeni bir depo açıyor.

Tedarik zincirine yeni dağıtım merkezi
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Haziran 2020'de açılacak olan 7.000 m²'lik tesis, global merkezdeki müşteriler için depolama ve nakliye yönetimi hizmetleri sunacak. Bu hizmetler, yüksek teknoloji ve ev ekipmanı, havacılık ve savunma, otomotiv, yaşam bilimleri ve sağlık, vücut bakımı, perakende ve moda sektörlerini kapsayacak.

Tesis, acil gönderiler için Time Critical hizmetler de dahil olmak üzere standart, tehlikeli veya ısı kontrollü ürünler için entegre lojistik operasyonları yürütecek. Schiphol Havaalanı’na yakın konumuyla hızlı ve verimli inbound – outbound bağlantıları sağlayacak olan tesis, Amsterdam ve Rotterdam limanlarına da yakın mesafesiyle operasyonlarda büyük avantaj sağlayacak.

Yüksek güvenlik önemlerine sahip olan bu tesiste ayrıca 7/24 izleme imkanı da sunuyor. Yeni tesis, İyi Dağıtım Uygulaması (GDP) uyumlu ve ISO 9001: 2015 sertifikalı. Bu da tesisin özellikle ilaç alanında olmak üzere kalite standartlarına olan bağlılığını gösteriyor.

Bu tesis, İngiltere Heathrow'daki ve Almanya'nın Frankfurt kentindeki GEFCO Hava ve Deniz ısı kontrollü Yaşam Bilimleri & Sağlık ürünleri dağıtım merkezlerini tamamlayıcı nitelikte.

GEFCO Hava ve Deniz Genel Müdür Yardımcısı Paul-Henri Freret, “Tüm büyük nakliye şirketleriyle olan olağanüstü bağlantıların yanı sıra Schiphol Havaalanı ve büyük limanlara yakınlığıyla yeni tesisimiz, büyüyen hava ve deniz operasyonlarımızı desteklemek için mükemmel bir konuma sahip” dedi.

GEFCO Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Arnaud ise ekledi, “Tesisimiz, yeni iş fırsatları sağlayacak ve mevcut müşterilerimizin uluslararası büyümesini desteklemede paha biçilemez bir konumda olacak.”

GEFCO Hava ve Deniz ekibi, Yaşam Bilimleri & Sağlık alanında en yeni çözümlerini sunmak üzere 1-3 Eylül’de Fransa Nice’te gerçekleştirilmesi planlanan LogiPharma 2020'ye katılacak.

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GEFCOEmmanuel ArnaudPaulHenri FreretHava Ve DenizLojistik
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