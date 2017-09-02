Tek mağaza ile rekor kırdı kimseye benzemedi

APS Tekstil, Türkiye’nin hazır giyim sektörünün en köklü şirketlerinin başında gelir. Hugo Boss’tan Next’e, Banana Republic’ten Massimo Dutti’ye dünyanın önde gelen uluslararası markalarına yıllardır üretim yapan şirket, neredeyse yarım asrı geride bıraktı. 2005 yılında dünyada kotaların kalkmasından sonra Çinlilerle rekabet edemeyen onlarca firma kapanmasına rağmen APS Tekstil ayakta kalmayı bildi. Merak etmeyin, APS Tekstil halen dimdik ayakta. Üstelik her geçen gün daha da büyüyor, ihracatı sürekli artıyor. Sektörün duayen ismi Osman Benzeş’in 1973 yılında kurduğu firma, üretimini Amasya’nın Merzifon ilçesindeki modern tesislerde sürdürüyor. Kadın dış giyim üretimi yapan firmanın aylık kapasitesi 400 bin parça. Firmanın merkezi ise İstanbul Ataşehir’de bulunuyor.

Yıllardır tüm gücünü üretime veren APS Tekstil mağazacılık alanına hep mesafeli durdu. Sadece Bostancı Merdivenköy’deki tek mağazasıyla perakendecilik yaptı. Meğer APS Tekstil’e ait binanın alt katındaki bu mağaza büyük cirolar yapıyormuş. Nitekim APS Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Benzeş de mağazanın cirosundan son derece memnun olduklarını söylüyor. Arkadaşımız Özbey Men’in öğrendiğine göre, firma daha önce depo olarak kullandığı bu binanın üst katlarını kiraya vermek istemiş. Ancak kiracı bulamayınca bundan vazgeçmiş. Benzeş, iyi iş yapan alt kattaki mağaza nedeniyle binayı satmayı da düşünmüyormuş…Para Dergisi...

