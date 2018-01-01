Teknik eleman derdini bitiriyor

Birçok sektöre eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Garanti Eğitim, sanayicinin en büyük sorunlarından birisi olan ara teknik eleman için kurslar düzenleyecek. Bu kurslarla bin kişiyi sanayicinin beğenisine sunacak. Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’ı hedef pazar olarak gören firma Katar’da ofis açacak.

Gıda, plastik, ambalaj lojistik ve beyaz eşya başta olmak üzere birçok alanda üretim yapan firmalara endüstriyel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Garanti Eğitim, 2018 için hedef büyüttü. Bu yıl yüzde 100 büyüme yakalayacaklarını belirten Garanti Eğitim CEO'su Gürcan Akçay, 2018 yılına yeni yatırımlar ve yeniliklerle hazırlandıklarını söyledi.

Dijital ortamda çalışan MTM programı ile Türkiye’de ilk kez norm kadro analizi yaptıklarına dikkat çeken Akçay, “MTM ile tüm sektörlere ait dünyaca kabul edilmiş hareket bilgilerinin sistemin alt yapısında olduğu dijital ortamda kaydedilen videolar üzerinden analizler yapılıyor. Ölçüm yapılan proseste ideal olarak kaç kişinin çalışması gerektiğini bununla birlikte ideal üretim kapasite değerlerini tespit edebiliyoruz. Sistem bu analizleri yaparken çalışanları bir robot olarak değil, çalışma şartlarını yani sıcaklık, toz, nem, gürültü ve ağırlıkları göz önünde bulundurarak, yorulma oranı hesabını da yaparak sonuç raporunu oluşturuyor.”

AVRUPA’NIN CAZİBESİ BİTTİ

Almanya ve Türkiye ofislerinden elde ettikleri tecrübe ve referanslarla 2018’de Katar’da Ortadoğu ofislerini açacaklarını belirten Gürcan Akçay, “Ortadoğu ofisimizi 2018’in ilk çeyreğinde açmış olacağız. Avrupa’nın cazibesi bitti. Artık Dubai, Katar, Suudi Arabistan hedef pazar. Planeteach Markası ile 2018’in ikinci yarısında dünyanın birçok ülkesinde eğitim organizasyonları yapmaya başlayacağız. İlk olarak belirlediğimiz 15 ülkede aktif olarak çalışmaya başlayacak sistemde ülkelerin konularında uzman ve kişisel marka haline gelmiş eğitmenler ile büyük eğitim organizasyonlarına hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Gürcan Akçay, “2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye sanayicisinin en büyük sorunlarından birisi olan ara teknik eleman sorununa destek olmak amacıyla, belirlediğimiz illerde teknik ara eleman yetiştirmek için kurslar açacağız. İlk çeyrekte ön anlaşmaya vardığımız özel sanayi kurumları, meslek yüksekokulları ve üniversiteler ile birlikte bin personeli sanayinin beklediği ihtiyaçları karşılayacak hale getireceğiz” dedi.

KÂRLILIĞI YÜZDE 30 ARTIRDI

Firmalara danışmanlık konusunda büyük rağbet gördüklerini ve bu danışmanlıkların şirketlere büyük katkılar sağladıklarını belirten Akçay, "Türkiye'de personel sayılarında yüzde 20-25 arasında bir fazlalık var. Gereksiz iş gücü basit gibi dursa da aynı iş iki kişiye verildiğinde işlerin ortada kaldığını gözlemliyoruz, bu da riskli bir durum. Şirketlerin bu yıl maliyet düşürücü projelere yönlendiklerini gözlemledik. Firmalara kârlılıkta yüzde 3 ile yüzde 30 arası verimlilikte ise yüzde 20 ile yüzde 80 arasında artış sağlıyoruz” dedi.

2017’de gıda, madencilik ve enerji sektörlerinde özel projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Garanti Eğitim CEO'su Akçay, “Firmalar özellikle maliyet avantajı yaratan projelere ilgi duyuyorlar. Bu kapsamda yaptığımız kayıp analizi projeleri ile enerji, işgücü ve hammadde kayıplarını tespit ederek, gözlemlediğimiz sorunlara getirdiğimiz çözüm önerilerinin uygulanmasını takip ettik. Uzun dönemli bu projelerimizin en kısası 20 hafta sürdü. Sektördeki talebi karşılama noktasındaki çalışmalarımız kapsamında ekibimizde ciddi oranda artış sağlamayı planlıyoruz. Bu bağlamda da son üç yıldır yakaladığımız yüzde 100 büyüme oranını daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz.

