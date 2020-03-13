“Tekstil sektörü için 3 ay çok kritik”

Ege İhracatçı Birlikleri’de düzenlenen ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantı büyük ilgi görürken, panel öncesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Biolab Laboratuvarlar Grubu Kurucu Hekimi ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Tuncay Batur korona virüsünün yapısı, yayılma şekli ve alınması gereken önlemlerle virüsün dünya üzerinde yayılım.ı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. .



Toplantının açılış konuşmasını yapan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, insan sağlığı açısından Korona Virüsün büyük tehlike arz ettiğini, bu anlamda hem sektör temsilcilerimize bu salgın hakkında bilgi vermek hem de sektörümüze etkisini tartışmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İnsan yoğun bir sektör olan tekstil ve hazır giyimin bu salgından her anlamda etkilendiğini ifade eden Ertuğrul, “Dünya genelinde hem sektör çalışanları hem de firmalarımız bu salgından fazlasıyla etkileniyorlar. Dünya tekstil sektörü ve hazır giyim bu anlamda ivedilikle önlemlerini almalı.” diye konuştu.

Panele konuşmacı olarak Hugo Boss Genel Müdür Yardımcısı Nurgül Şahin, LC Waikiki Tedarik Müdürü Şenol Dallı, LC Waikiki Deniz Aşırı Tedarik Müdürü Yaşar Bozkurt, Söktaş Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Aktemur, EHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Toygar Narbay katıldı.



“ABD ile Çin ilişkilerine bakılmalı”



EHKİB Yön. Krl. Bşk. Yrd Toygar Narbay, yüzde 8’lerle büyüyen Çin’in bu salgın nedeniyle 2020 için yüzde 4 altında büyümesinin beklendiğini belirterek, tekstil ve hazır giyimde büyük bir güç olan Çin’in durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Çin’in yüzde 7.7 oranında hazır giyim ve tekstile sektörel bağımlılığı olduğunu ifade eden Narbay, konuyu sadece sektörel bazda almamak gerektiğini, ABD ile yapılan birinci faz ticaret anlaşması gereği Çin’in ABD’den alması gereken 200 milyar dolarlık tarım ürününü nasıl alacağının bilinmediğini ve bunun ABD tarafından nasıl karşılanacağının da önem teşkil ettiğini vurguladı.



“Risk dağıtımı yapılmalı”



Söktaş Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Aktemur ise yaptığı konuşmada tedarikçiler olarak riski dağıtmak zorunda olduklarını söyledi. Alternatif tedarik kanalları bulmak zorunda olduklarını söyleyen Aktemur, “Ülke içinde neleri üretebiliriz onlara da bakmamız gerekiyor. Rekabetçiliğimizi nasıl koruruz diye ithalat kalemlerimizi de değerlendirmemiz şart” dedi. Çin’in vaka sayısının düştüğünü söyleyen Aktemur, Şubat sonu itibariyle Çin’den sevkiyatların başladığını söyledi. Çin’de işletmelerin yüzde 80 kapasitelerde çalıştığını ve sektörel anlamda Çin’in eski gücüne hızla döndüğünü vurgulayan Aktemur, “İtalya’nın durumu ortada. Müşteri ve satış anlamında büyük sıkıntılar mevcut. Milano ve Paris’de de lüks tüketimin alıcıları arasında Uzakdoğulular büyük bir dilim oluşturuyorlardı ve onlar da Avrupa’ya gelmiyorlar. Bu da satışı etkileyen önemli bir faktör” diye konuştu.



“Emek yoğun sektöre etkisi büyük”

Hugo Boss Genel Müdür Yardımcısı Nurgül Şahin küresel bir marka olarak bu salgından her marka gibi etkilendiklerini ve buna göre önlemlerini aldıklarını söyledi. İnsan sağlığının risk altında olduğunu ve emek yoğun bir sektörde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Şahin, “Tedarik zinciri üzerinde bu salgının etkisi büyük oldu. Bu anlamda etkin yönetim çok önem taşıyor. Bu salgının etkisini görmemiz açısından bir örnek vereyim, Hugo Boss’un Çin’de 150 mağazası bulunuyor ve geçen ay bunların yarısı kapalıydı. Bu noktada doğru operasyonları etkin şekilde yönetmeniz gerekli, yoksa çok zor duruma düşen firmalar olacaktır” dedi.



“Sektöre temel etkisi satışlar”

LC Waikiki Deniz Aşırı Tedarik Müdürü Yaşar Bozkurt ise Çin’den sipariş iptali yaşamadıklarını söyledi. Bazı firmaların Çin’deki kapasitelerini diğer ülkelere kaydırma çabası içinde olduklarını söyleyen Bozkurt, “Şuanda Bangladeş’te zaten sınırlı olan kumaş fabrikalarını yıl sonuna kadar büyük markalar doldurmuş durumda” dedi. Mağazacılık olarak 2020 yılı sonu itibariyle 1200 mağazaya çıkacaklarını söyleyen Bozkurt “Sektör olarak konuşmak gerekirse bu salgının etkisi şuan üretimden çok son tüketici ve satış üzerinde etkili. Firmalar üretim tedarik ve kapasite kaydırmalarla bu sorunu aşarken temel sorunumuz son tüketici ve müşteride oluyor. Kısacası sektör olarak raflarımız dolu ama mağazalarımız boş” diye konuştu.



“Konfeksiyonları destekliyoruz”



Lc Waikiki Tedarik Müdürü Şenol Dallı, Türkiye’deki 10 üreticiden 1 tanesinin Lc Wakiki ile çalıştığını belirterek, “Türkiye’de kapasite görüyoruz ve geliştiriyoruz. Ülkemizde her ay yüze yakın konfeksiyon firması kuruluyor ve çoğunu biz destekliyoruz. Hakkari’de hiç yoktu, biz açtırdık. Bu önemli” dedi.

Belirsizlik problemi, esnek ve yalın üretim, stok yönetimi üzerinde bu salgının etkisi olduğunu söyleyen Dallı, “Sektör önlemlerini almaya çalışıyor ama bir başka salgın daha gelirse çok zorlanır sektör” diye konuştu.