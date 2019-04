"Tekstil ve hazır giyim sektörleri devletimizin gözbebeği"

Kahramanmaraş’taki Tekstil ve Hazır giyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı’nda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Tekstil ve hazırgiyim sektörleri devletimizin gözbebeği” dedi.



Sektör kurulunun açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Kahramanmaraş’ın da bir temsilcisi olarak şehrimize destek olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tekstil ve konfeksiyon sektörü devletimizin gözbebeği. Sektörlerimizin devletimiz ve hükümetimiz olarak her zaman arkasında olacağız. Devletimiz tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin öneminin bilincinde” dedi.



Rıza Tuna Turagay, 80’lerden ülkemizi bu noktaya getiren en önemli sektörlerin tekstil ve hazır giyim olduğunu söyledi. Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak artık bir atılım yapılması gerektiğini vurgulayan Turagay, “Tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz ihracat ve kalkınma da en önemli rolü oynuyor. Devlet olarak üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz. Tekstil ve hazır giyim sektörleri ülkemiz ekonomisi için en önemli sektörlerin başında geliyor. İstihdamda katkısı açık. En fazla katma değer yaratan sektörlerden. Ülke olarak ihraç birim fiyatımız 1,33 dolar iken, tekstil ve hazırgiyim sektörlerimizde bu rakam 17 dolarlara kadar çıkıyor. Sektörlerimizin ne kadar büyük katma değer yarattığı da ortada. İhracat bizim için çok önemli. Daralan iç talebe karşın ihracat yapmalıyız. Bu ülke bizim bu ülke için hep beraber çalışmalıyız” dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye’nin üretim yolunun, başarı hikayesinin nasıl yazıldığının en somut göstergesi olan ilimiz Kahramanmaraş. Ülke olarak 2019 yılının ilk çeyreğinde 45 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla kapatabilecek bir tablo içindeyiz. Tekstil ve hazır giyiminde bunda payı çok yüksek. Yıllarca bu sektörün daha ileriye gitmesi için el birliğiyle çalışmalar yaptık. Ne zaman kriz olduysa tekstil sektörü diğer sektörlere ilham verdi. Tekstil sektörünün tekrar bir hikaye yazmaya ihtiyacı var. Bu çalışmaların alt yapılarını yapıyoruz. Ağustos ayında açıklanacak ihracat reformuzun alt çalışmalarını bakanımızla birlikte yapıyoruz” diye söyledi.



Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinden dış ticarete net 15,5 milyar dolarlık katkı



Tekstil ve hazırgiyim sektörleri ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil ve hazırgiyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk. Sektörlerimiz Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleri ile başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarıları taçlandırmaya, yeni ufuklara ilerlemeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya kararlıyız. Bu amaçla İTHİB olarak biz de azimle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi. İTHİB olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında da açıklamalarda bulunan Öksüz, “ Yeni nesil B2B faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Yabancı alım ofislerini yetkililerini ülkemizde ihracatçılarımız ile buluşturuyoruz. Ur-Ge projelerimizin sayılarını arttırıyoruz. Yurtdışı tanıtım faaliyetlerimiz ile sektörümüzü dünyaya tanıtıyoruz” dedi.



Konfeksiyon sektöründe Anadolu’nun üretim üssü olması gerektiğini vurgulayan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Kahramanmaraş tekstilin parlayan yıldızı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2018 yılında 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019’un ilk çeyreğinde de bir artış içerisindeyiz. Miktar olarak 2018’de yüzde 7.6, 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 11’lik bir artış var. Daha fazla üretip daha fazla ihracat yapıyoruz. Bu da istihdama yansıyor. Hazır giyim sektörü bu yıl yüzde 3.6 büyüdü. Türkiye’nin tam tersi rakamlar ortaya koyuyoruz. Ağustos Aralık ayları arasında her ay istihdam rekoru kırdık. Ülke olarak her alanda daha fazla üretim ve ihracat ihtiyaç duyuyoruz. 82 milyonluk ülkemizde işsizliği azaltacak sektörümüzün desteklenmesine büyük bir ihtiyaç var. Konfeksiyon sektörüne özel yatırım destekleri sağlanarak Anadolu üretim üssü yapılmalı” dedi.



Türkiye’de üretilen ipliğin üçte biri Maraş’tan



Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ortak sektör kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Serdar Zabun, “Pamuktan hazır giyime birçok sektörümüzün en önemli merkeziyiz. Ülkemizin ekonomisi güçlendirecek toplantıya ev sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. TİM, İTHİB, İHKİB ve sektörümüzün tüm İhracatçı Birliklerine Maraş ilimize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Tekstil sektörü Türkiye’nin 80’ li yıllarda başlayan ihracat politikasından beri hep baş rolde yer alıyor. Kahramanmaraş bu sektördeki yatırımlarla lider konuma ulaşmıştır. İplik ve kumaş ürünlerde sektörde getirilen vergilerdeki yapılan değişiklik sektörümüzün nefes alması adına önemliydi” dedi.



Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ortak sektör kurulu toplantısının Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “İlimiz açısından çok önemli bir toplantı ve ilimize katma değer sunuyor. Şehir olarak çok mutluyuz. Sektörler arası koordinasyonun sağlanması, yasal engellerin kaldırılması çok önemli. Umarım sektörümüze, çok daha nitelikli bir gelecek vaat edilir” dedi.



Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotifinin tekstil sektörü olduğunu aktaran Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, “En önemli toplantılarımızdan birisini yapıyoruz. Herkese teşekkür ederim. Burada Türk tekstil ailesi olarak toplandık. İlimiz ekonomisinin lokomotifi tekstil sektörü. Ülkemizde üretilen ipliğin 3’te birinden fazlasını şehrimizde üretiyoruz. İlimizde tekstil piramit şeklinde büyüyor. Sektörlerimizi daha ileri noktalara taşımaktayız. Ülke olarak istihdam sorunu yaşadığımız dönemde tekstil sektörü daha da önem taşıyor. Bu sektöre ne kadar yatırım yapılsa az” dedi.