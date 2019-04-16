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“Tekstil ve hazır giyim sektöründe ihracatı çok önemsiyoruz”

Üretim, istihdam ve ihracatı barındıran neredeyse tek sektör olduğunu belirten Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk,” Tekstil ve hazır giyim sektörü olarak ihracatı çok önemsiyoruz. Az yatırımla çok ihracat yapan sektöre sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

“Tekstil ve hazır giyim sektöründe ihracatı çok önemsiyoruz”
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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) gerçekleştirildi.

450 milyar Dolar’lık dünya hazır giyim ticaretinden sadece yüzde 3,4 pay alan ülkemiz, eşsiz potansiyelini harekete geçirerek büyük bir atılım yapabilecek, bu pastadan daha fazla pay alabilecek güce sahip. Türkiye genelinde 30 sektörel ve bölgesel dernek ve bunlara bağlı 9 bin 300 sanayiciyi temsil eden Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) işte bu gücü harekete geçirmek, yıllardır belli bir aralığa sıkışmış tekstil ve hazır giyim ihracatını bu kapandan kurtarmak amacıyla önemli bir organizasyona imza attı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi'ne sektör temsilcileri, küresel ve ulusal tedarikçiler, akademisyenler, bölgesel kanaat önderlerini bir araya gelerek MHGF, 2017 yılında "Anadolu'da Yatırım ve İstihdam Seferberliği" adıyla başlattığı bölgesel çalıştayları da zirveye taşıyarak Anadolu'daki üreticiyi dış pazarlarda yeni oyuncu olarak kazandırıp, ihracata yükselen bir ivme ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından düzenlenen "İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi’nde konuşan Hüseyin Öztürk, tekstil ve hazır giyim sektörünün, üretim, istihdam ve ihracatı barındıran neredeyse tek sektör olduğunu belirterek, ihracatı çok önemsediklerini ve az yatırımla çok ihracat yapan sektöre sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.
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