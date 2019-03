Tekstilcilerin hedefi ABD pazarında ilk üçe girmek

ABD’de Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının payının her geçen yıl arttığını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: “Tüm yurt dışı fuarlarında olduğu gibi LA Textile Show’da da sergilediğimiz modern tasarımlarımız, ileri teknolojimiz, üretimdeki kalitemiz ve sürdürülebilir ürünlerimiz ile yine dikkatleri üzerimize çektik”



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstilde dünyanın en büyük pazarı olan ABD’ de tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Los Angeles kentinde 6-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen LA Textile Show’a milli katılım organizasyonu düzenleyen UTİB, fuarda oluşturduğu Tanıtım Standı ile tekstil ürünlerinin yanı sıra Türk mutfağından lezzetleri ve Türk Kahvesi’ni de ziyaretçilere tanıttı.



Giyimlik kumaş ve aksesuarların sergilendiği fuar, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini buluşturdu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin organizasyonu ile fuarda yer alan Beztaş Tekstil, BZ Jakarlı Dokuma, Can Tekstil Entegre Tesisleri, Confetti Tekstil, ETS Ezgi Tekstil, İlay Tekstil, Kotonteks Tekstil, Laya Tekstil, Monark Mensucat Sanayi, Moripek Tekstil, Antik Dantel, İpeker, Akbaşlar’ın bulunduğu 13 firmanın özel bir tasarımla sergilediği, en son trendleri yansıtan kumaş örnekleri ve sürdürülebilir tekstil ürünleri beğeni topladı.



UTİB Tanıtım Standı ziyaretçilerin uğrama noktası oldu



UTİB, bu yıl ikinci kez katıldıkları fuarda tekstil ürünlerinin yanı sıra Türk kültürünü de tanıttı. Türk yemeklerinden örneklerin sunulduğu standı ziyaret edenler arasında yapılan çekilişle şanslı ziyaretçilere UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ndeki Türk kahvesi ve kahve seti hediye edildi. California Market Center’da gerçekleştirilen fuara katılan firmaların mevcut müşterileri ile görüşmenin yanı sıra yeni bağlantılar için de önemli gelişme kaydettiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “ABD, sektörümüz için vazgeçilmez bir pazarların başında geliyor. Bu nedenle çok önemsediğimiz fuara birliğimiz ve firmalarımız güç birliği yaparak hazırlandık. Asıl amacımız olan Türk tekstil ürünlerinin tanımının yanı sıra Türk kültürünü de potansiyel müşterilerimize anlatmak istedik. Aldığımız sonuç ise mükemmel oldu. Fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları, tasarımcı ve üreticilerini, Türkiye’nin tasarım gücü, sıfır problem temelinde sürdürdüğü üretim ve servis kalitesi ile tanıştırdık. Yüksek ihracat performansı ve pazar potansiyeline sahip olan Türkiye, tekstil sektöründe dünyanın en güçlü piyasa paylarından birine sahip. Dünya pazarındaki bu yerimizi korumak için Türk tekstil sektörü olarak moda, tasarım ve markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Moda, tasarım, Ar-Ge konusunda dünyada pek çok ülkenin takibindeyiz. Küresel tekstil trendlerinin belirlenmesi konusunda da Türkiye öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor” dedi.



ABD pazarında basamakları hızla tırmanıyoruz



Türk tekstil sektörünün, dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin ise ikinci büyük tedarikçisi olduğunu hatırlatan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dünyanın diğer önemli tekstil ve hazır giyim tüketicisi ABD’de de ise Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının payının her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Taşdelen Engin, “ABD pazarında Türkiye tekstilde yüzde 3,1 ve hazır giyimde yüzde 1 paya sahip. ABD de ilk sırayı Çin, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Hindistan ve Meksika alıyor. Biz ise dokuzuncu sıradayız. Hedefimiz en kısa sürede ilk üç içinde yer almak. Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon alanındaki konumumuza baktığımızda bu hiç de zor değil. Tanıtım konusunda da ara vermeden çalışıyoruz. Tüm önemli fuarlara firmalarımızın katılmasını sağlıyoruz. Organize ettiğimiz Ur-Ge projeleri, düzenlediğimiz ikili görüşmeler ve alım heyetleri ile de pazar payımızı artırmaya başladık. Kısa sürede ABD pazarında hak ettiğimiz yeri alacağız” diye konuştu.



“Devletimizin desteği ile engelleri aşacağız”



UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD’nin uyguladığı vergilerden nedeniyle pazarda bazı sınırlamalar ile karşılaşmalarına karşın bu ülke ile tekstil ve hazır giyim dış ticaretimiz her geçen yıl artmasının sektörün başarısının göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Sektörümüz, tekstil ve hazır giyimde en önemli partneri olan Avrupa Birliği’ne ürün satıyor. Hatta İtalya ve Fransa gibi başta gelen ülkelerin markalarına üretim yaptığı gibi, bu ülkelere kendi tasarımlarını ihraç ediyor. Türk tasarımcıları da, markaları da artık ön planda yerini alıyor. Bu gücümüz bizi ABD pazarında da şanslı hale getiriyor. Tüm yurt dışı fuarlarında olduğu gibi LA Textile Show’da da sergilediğimiz kaliteli ürünlerimiz ve modern tasarımlarımızla yine dikkatleri üzerimize çektik. Özellikle firmalarımızın fuarda sergiledikleri sürdürülebilir tekstil ürünlerine yoğun bir talep oldu. Sektör olarak bizler müşterilerimizle karşılıklı ticaret ve iş birliği imkânlarını geliştirmeye devam edeceğiz. İki ülke arasındaki ticari engellerin kaldırılması konusunda devletimizin ilgili kurumları çalışmalarını sürdürüyorlar. İnanıyorum ki Devletimizin desteği ile engelleri aşacağız ve ABD pazarında Türk tekstili çok daha üst sıralarda yer alacak.”