Televizyonun 80. yılı kutlanıyor

Philips & Co., 1899 yılında Eindhoven, Hollanda’da kuruldu. Elektrikli ampul ve röntgenin geliştirilmesiyle elde ettiği başarının ardından, radyo ve televizyon alanındaki denemelerinin ilk adımını attı. 1938 yılında televizyon devrimi başladı. TV kullanıcıları; siyah beyazdan renkliye, küçük kare ekrandan geniş ekrana ve sadece birkaç butondan sınırsız bağlantıya uzanan teknolojiyi evlerine soktular.

Televizyonlar, tarihte yeni bir sayfa açarak binlerce kişinin evlerinden izlediği Ay’da yürüyüş gibi efsanevi anlara tanıklık etmelerini sağladığından, aileler artık dünyayı değiştiren olayları yakalama fırsatı buldu. Zaman geçtikçe ve dünya savaşlarının yarattığı anılar kabus haline geldiğinde, Philips tarafından 1960’ların başında söz verildiği üzere televizyon “görüntü ve sesin gerçekliğini” sunmayı hedefledi.

Yıllar geçtikçe ekranlar genişledi, boyutlar küçüldü. Taşınabilir televizyon artık bir hayal olmaktan çıktı. Teknoloji, oturma odalarının dışına taşındı. 1980’lerde televizyon artık lüks bir nesne olmaktan çıktı ve Philips, 1984 yılında 100 milyonuncu televizyonu ürettiğini duyurdu.

1990’larda televizyonun görünümü tamamen değişti ve katot ışınlı tüple birlikte Philips ilk düz ekran televizyonunu 1997’de görücüye çıkardı. Sonunda televizyon artık sadece bir performans nesnesi olmaktan çıkarak görünümüne ve tasarımına odaklanma dönemi başladı. Televizyon artık sadece işlevsel bir makine değildi. Şıklığın, tasarımın göstergesiydi.

Peki bugün “televizyon” denince...

Bugün televizyonlar, evlere ve oturma odalarına bir karakter vererek alanları değiştirebiliyor. 2018 yılında yeni Philips OLED 973 ve 7503 benzeri ürünler, müşterilere anahtar kelimelerin “şıklık”, “tarz”, “incelik” ve “sürdürülebilirlik” olduğu çok daha minimal bir tasarım sunuyor.



Televizyonlar “akıllandı”!

Artık tasarım ve tarz, teknoloji ve inovasyonla işbirliği içerisinde. Philips, 2009 yılında bugün kullandığımız Akıllı TV fenomeninin ve HD online yayının zeminin hazırlayan internete bağlı televizyonu tanıttı.

Modern televizyonlardan beklenen talepleri doğru çözümlerle yerine getirmeyi hedefleyen Philips; 2018 yılında yeni görüntü işlemcisi P5 Perfect Picture Engine’yi tanıttı.

P5 teknolojisi sayesinde yeni Philips TV televizyonlar, izleyicilere mümkün olan en iyi netliği, canlı renkleri, parlaklığı, koyu siyahları ve her açıdan tek biçimli kontrastı sunuyor. Üç tarafında Ambilight teknolojisiyle birlikte izleyicilerin ekranın sınırlarının dışına çıkarak çok daha yoğun bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Televizyon kendi kabuğunu kırıyor. Her geçen gün gelişen teknolojiye ve değişen hayatlara uyum sağlayan Philips evlerin baştacı.



TP Vision hakkında:

TP Vision, Philips TV’nin seçkin marka lisans sahibidir, görsel ve dijital eğlence dünyasında önemli bir TV üreticisidir. TP Vision, Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya Pasifik’teki bazı ülkelerde Philips markalı TV'leri ve dünya çapında ses sistemlerini geliştirmeye, üretmeye ve pazarlamaya odaklanmıştır. Tasarımdaki uzmanlığımızı ve yenilikçi Philips TV mirasını, TPV teknolojisinin operasyonel kusursuzluğu, esnekliği ve hızıyla birleştirerek bunu gerçekleştiriyoruz. Bir araya gelen bu güçlü yönlerle pazara yüksek kaliteli TV'ler sunuyoruz: sofistike stiliyle akıllı ve kolay kullanım, yeni malzemeler ve ince tasarım. Tüketiciler için üstün TV deneyimi sunan ürünler yaratmayı hedefliyoruz. Philips TV'lerle birlikte TP Vision, eğlence sektöründe küresel ölçekte lider konumdadır. TP Vision, yukarıda belirtilen ülkelerde Philips TV'nin seçkin marka lisans sahibidir. TV şirketi, , dünyanın lider monitör ve LCD TV üreticisi, Çin’de Philips marka TV’ler satan ve pazarlayan TPV’ye yüzde 100 aittir. TPV Grubu yıllar içindeki büyümesini ölçek ekonomisini ve AR-GE, üretim, lojistik verimlilik ve kalitesindeki temel yeterliliklerini güçlendirerek sürdürmektedir. TP Vision, dünya çapında çeşitli ülkelerde yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağlamaktadır.