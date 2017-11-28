Tencere ustası iletişimcisini buldu

GoodWorks İletişim Danışmanlığı, üstün kalitesiyle nesilden nesile aktarılan döküm tencere ustası Le Creuset’nin stratejik iletişim ortağı oldu.

Pişirme gereçlerinin yanı sıra birçok keyifli mutfak ve servis eşyasından şarap aksesuarlarına kadar geniş ürün yelpazesine sahip Le Creuset’nin, iletişim alanındaki tüm faaliyetlerini GoodWorks yürütecek. 17 yıllık deneyime sahip vizyoner ekibiyle halkla ilişkiler sektörüne yeni bir soluk getiren GoodWorks; Le Creuset’ye stratejik iletişim danışmanlığı, konumlandırma, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, kriz iletişimi, itibar yönetimi ve lider iletişimi ve dijital PR alanlarında hizmet verecek.

GoodWorks’ün portföyünde Türkiye’nin sağlıkta referans kurumlarından; Anadolu Sağlık Merkezi, Dünyagöz Hastaneler Grubu, Novartis ve UCB Pharma, alışverişin app’i Hopi, Pana Yapı, BNP Paribas Cardif, Levent Kimya, Porçöz, PUMA, Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Sony Mobile, Spectrum Brands, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en başarılı doğrudan satış şirketlerinden LR Health & Beauty gibi markalar bulunuyor.



