TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Davut Ökütçü’ye vefa plaketi 

Bu yıl beşincisi düzenlenen Yeşil Ekonomi Ödülleri’nde, TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Davut Ökütçü vefa plaketi verildi. Davut Ökütçü'ye ödülünü Eski Kalder Başkanı Hamdi Doğan verdi.



İş insanı, sanatçı, gazeteci ve sivil toplum önderlerinden oluşan jüri ödülün gerekçeli kararında şu ifadeleri kullandı:



“Jüri bu yıl ilk defa Türkiye ekonomisinden örnek olmuş bugün geldiğimiz noktada payı bulunan isimlere de vefa ödülü verilmesi kararı aldı. Bu kapsamda şahsınıza bugüne kadar yaptığınız katkılar nedeniyle saygılarımızı iletmek üzere ödül verilmesini kararlaştırdı.”



Geniş bir katılımla PERPA Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreni Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) tarafından destekleniyor.



Gazeteci Celal Toprak’ın Yeşil Ekonomi programında esinlenerek uygulamaya konulan ödüller ile insanlığa faydalı, çevreye duyarlı projeler üretmiş yerel yöneticileri, sivil toplum örgütü önderlerini, kamu ve özel kuruluşların yöneticilerini yüreklendirmek ve cesaretlendirmek hedefleniyor.



İŞTE O ANLAR;







