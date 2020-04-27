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Tıbbi malzeme taşımak için kargo uçuşlarına başladı

Sivil Havacılık sektörünün köklü şirketi Tailwind Havayolları, dünyanın koronavirüsle mücadelesine destek olmaya devam ediyor. Tahliye uçuşlarıyla insanları sevdiklerine ulaştıran Tailwind,  kargo seferleriyle de tıbbı malzeme sevk ediyor. Tailwind Havayolları ilk kargo seferi ile İzmir'den İspanya’ya tıbbı malzeme taşıdı. 

Tıbbi malzeme taşımak için kargo uçuşlarına başladı
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Başka ülkede mahsur kalan insanları tahliye ederek sevdiklerine kavuşturan Tailwind Havayolları, koronavirüs ile mücadele kapsamında kargo seferlerine başladı. İlk kargo uçuşuyla İspanya’ya 4 ton tıbbi kargo ve insanı yardımın taşınmasını sağlayan Tailwind, tıbbi yardımların ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılması için çalışmalarına devam edecek.  

Tıbbi malzeme ihtiyacı olan ülkeler için kargo uçuşlarımıza başladık”

Tailwind Havayolları Genel Müdürü Mehmet Bostan, “Koronavirüs salgının hayatımızı etkilemeye başladığı ilk andan itibaren, transferlerimizle insanları ülkelerine ve sevdiklerine kavuşturduk. Bugün de tıbbi malzeme ihtiyacı olan ülkelere bu ihtiyaçları ulaştırmak için kargo seferlerimize başladık. İlk uçuşumuzu İzmir'de İspanya’ya gerçekleştirdik ve 4 ton tıbbi malzemeyi yerine ulaştırdık. Dünya ve insanlık için böylesine kritik bir dönemde, hayati bir görevde yer almak bizim için son derece gurur verici. Kargo uçuşlarımıza devam edeceğiz. Tıbbi malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gereken tüm çabayı göstereceğiz” dedi. 

Uçuş sırasında gerekli tüm önlemleri aldıklarına değinen Bostan, “Tailwind olarak  yolcu ve kargo transfer ihtiyaçlarına büyük bir hızla cevap veriyoruz. Böylelikle bu zor zaman da insanların hayatına dokunabiliyoruz. Personelimiz böyle ulvi bir görevde yer almaktan son derece mutlu. Uçuş ekibinden yer hizmetleri personelimize kadar hepsine emekleri için teşekkür ederim” dedi.  
 

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Anahtar Kelimeler:
Sivil HavacılıkTailwind HavayollarıTıbbi MalzemeKargo UçuşlarıUçakKoronavirüsMehmet Bostan
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