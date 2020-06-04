Tırport, dünyanın ilk 15 lojistik teknoloji şirketi arasına girdi

Türk lojistik sektörünün dijital dönüşümüne liderlik eden Tırport, lojistiğin tüm taraflarını akıllı telefonlarda buluşturan ve lojistik yönetimini Uberleştiren iş modeliyle, ülkemizden globale açılacak ilk milyar dolarlık lojistik teknolojisi devi olma yolunda ilerliyor. Tırport, geçtiğimiz yıl Çin’de yapılan dünyanın en büyük startup yarışması Create@alibaba’da binlerce aday arasından Hangzhou’daki finallerde “Unicorn olacak 20 Startup”tan birisi seçilmişti.

5 trilyon Dolarlık dünya lojistik sektörü, Pandemide stratejik sektör olduğunu gösterdi

Dünyayı derinden etkileyen Pandemi’nin 4.5 milyar insanı aynı anda aylarca evlerine hapsettiğini anlatan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları belirtti:

“Covid-19 virüsü, dünyada hayatı durdurdu ve dünya ekonomisi tarihinde görülmemiş bir gerileme dönemine girdi. Uçamayan binlerce uçağa havaalanlarındaki park alanları yetmedi, günlük 100 milyon varili bulan petrol tüketimi %30 düştü, global enerji talebi %15 azaldı ve 4 ayda 150 milyonun üzerinde çalışan işinden oldu. Bu süreçte ise, yüzbinlerce kamyon, evlerde karantinadaki insanları doyurmak ve ihtiyaç duyulan malları zamanında ulaştırmak için her gün yollardaydı. 2020 yılı başı itibariyle 5 trilyon Dolar büyüklüğü olan dünya lojistik sektörünün, insanlığın hayatta kalabilmesi için ne kadar stratejik bir sektör olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. Lojistik sektörü ülkemizde ve dünyada hızla büyümeye devam edecek. Dünyada sektörün önümüzdeki 5 yıl içinde ortalama %30’un üzerinde büyümesi ve 6.5 trilyon Dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor” dedi.

Dünya lojistik devleri, her yıl “dijitalleşmeye” milyarlarca dolar yatırım yapıyor

Dünya lojistik devlerinin son 3 yıldır stratejilerinin merkezine “dijitalleşmeyi” yerleştirdiğinin altını çizen Akın Arslan, konuşmaya şöyle devam etti:

“Her birisi on milyarca dolar değerlemeye sahip dünya devleri, bu sektörde global aktör olarak yer alıyor. Bunların arasında; J.B. Hunt Transport Services, C.H. Robinson Worldwide, Ceva Logistics, FedEx Corp., United Parcel Service (UPS), Expeditors International of Washington, XPO Logistics, Kenco Group, Deutsche Post DHL Group, Americold Logistics, Maersk Group, Panalpina, Nippon Express, Schenker, DSV Air & Sea gibi grupları sayabiliriz. Türkiye’den, Netlog Lojistik ve Ekol Lojistik, Avrupa’da yaptıkları yatırımlarla dikkat çekiyor.

Lojistik devleri son 3 yıldır stratejilerinin merkezine “dijitalleşmeyi” yerleştirdiler. Her yıl milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar. UPS, ABD’li yeni nesil dijital lojistik firması Coyote’yi tam 1.9 milyar Dolara satın aldı. FedEX, DHL, Maersk, CEVA, XPO, DVS gibi lojistik devleri risk sermayesi şirketleri kurdular. Lojistik teknolojisi, depolama ve otonom teknolojilere, bu alanlardaki yenilikçi startuplara milyarlar yatırmaya başladılar. UBER, ABD’de dijital lojistik operatör olarak girdiği pazarda 2 yıl içinde 500 milyon dolar ciroyu yakaladı, agresif bir büyüme stratejisiyle diğer pazarlara da giriyor. Pazarda dijital rekabet hızla artıyor” diye konuştu.

Tırport, 5 yıl içinde lojistik pazarında %7 pazar payı hedefliyor

Türkiye’den çıkan lojistik teknolojisi startup’ı Tırport, ortaya koyduğu inovatif dijital çözümlerle bir yıldır pazarda hızla büyüyor. Birçok büyük lojistik şirketi ve üretici firma, lojistik operasyonlarını etkili yönetebilmek için Tırport’u tercih etmeye başladı. Pandemi sürecinde 3 ay içinde iş hacmini %60’ın üzerinde arttıran Tırport, 2020 yılı sonunda ayda 120 binin üzerinde taşımayı yönetmeyi hedefliyor. 40 bine ulaşan üye kamyoncu sayısının, 2 yıl içinde 200 binin üzerine çıkarılması amaçlanıyor. Tırport; milyar dolarlık şirketlere (unicorn) dönüşen ABD’li Coyote, Convoy, KeepTruckin ve Flexport’un, Çinli Manbang’in, Hint’li Rivigo, Delhivery ve BlackBuck’ın olduğu FreightTECH pazarında hızla büyümeye devam ediyor.