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Tırport, lojistikte Türkiye’nin en büyük dijital platformu haline geldi

Gartner’ın en son yayınladığı Karayolları Yük Taşımacılığı Global Raporu’nda, Avrupa'daki sayılı Dijital Yük Servisleri ve Lojistik Teknolojilerinden birisi olarak sıralanan Tırport, Türkiye’nin açık ara en büyük dijital platformu haline geldi.

Tırport, lojistikte Türkiye’nin en büyük dijital platformu haline geldi
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Bugün itibariyle ülkemizdeki 1,2 milyon kamyoncunun 75 bini Tırport Platformunu kullanıyor ve 3 yıl içinde 250 bin aktif kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

Tırport üyesi olan, çoğu OSB’lerden olmak üzere 2 binin üzerindeki KOBİ, günde 500’ün üzerindeki yeni yükü Tırport Platformundan açıyor. Binlerce bireysel kamyoncu, dönüş yükünü Tırport’tan buluyor.

Avrupa’dan şirketler, Tırport’u tercih ediyor

Ülkemizin önde gelen lojistik ve üretici firmalarının yanı sıra, Avrupa’da lider konumunda olan dev üretici şirketler de dünya operasyonlarında TMS (Transport Management System) teknolojisi olarak TIRPORT'u tercih etmeye başladılar. Tırport, bugün itibariyle günde 3 bin 500'ün üzerinde FTL operasyona; İzlenebilirlik+Mobilite+Dijital Teslim Evrakları Yönetimi (Visibility+ Mobility+ POD) hizmetlerini sunuyor. iOS, Android, iPAD ve web Dashboard’lardan, 5 ülkede ve 6 dilde faaliyet gösteriyor. Dünyada lojistik operasyonların cepten uçtan-uca yönetilebildiği tek mobil uygulama “Tırport Kurumsal APP” dir.

Yoldaki kamyonların 1/3’ü dönüş yükü bulamıyor

Türkiye'de her gün ortalama 450 bin kamyon yük alıyor. Tırport Insights verilerine göre, Türkiye'de günlük yükleme sayısı hafta sonu 200 binlere kadar düşerken, Pazartesi ve Salı günleri 600 binlerin üzerine çıkabiliyor. Yolda görülen kamyonların 1/3’ü uygun zaman ve yerde dönüş yükü bulamadığı için maalesef boş dönmek zorunda kalıyor. Tırport, %90’ı bireysel kamyonculara ait nakliye pazarının ve filolarını doldurmaya çalışan lojistik firmalarının yeni umudu olma yolunda ilerliyor. 

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TırportLojistikKarayolları Yük Taşımacılığı Global RaporuDijital Yük Servisleri
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