Tohumcular atağa kalktı

Sektör 2018 yılında ilk kez dış ticaret fazlası verirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı, bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla yüzde 108’e yükseldi. TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, sektörlerinin ülke ekonomisi için 10 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturduğuna dikkat çekti.

2006 yılında kurulan ve bugün 50 bin üyesi ile tarımın temeli olan tohumluk sektörünün kamu kurumu niteliğindeki tek çatı örgütü olan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) verilerine göre, sektör ülke ekonomisi için yıllık ortalama 4 milyar dolar katma değer üretiyor. Bu rakama tüm ticari fonksiyonlar ve dolaylı sektörlerin faaliyetleri eklediğinde; 10 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşuyor.Dünya tohum üretimi değerinin 50 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ifade eden TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, “Türkiye 750 milyon dolar ile dünya pazarında 11’nci sırada yer alıyor. Hedefimiz 2023 yılında 1,5 milyon sertifikalı tohum ve 250 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşmak. 2018 yılında sektörümüz ilk kez dış ticaret fazlası verdi. 20 milyon dolar dış ticaret fazlamız oluştu. 2019 yılında da ibrenin yukarı yönde devam etmesi için çalışıyoruz. 2018 yılında ülkemizde 1 milyon 60 bin tona yakın sertifikalı tohum üretildi. Kullanılan tohum miktarı ise 2 milyon 800 bin ton oldu. Tohum üretimimiz, ihtiyacımızın yüzde 40’ını karşılıyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sertifikalı tohum kullanım oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkardığımızda asıl başarıyı yakalayacağız. Biz sektör olarak bu talebi karşılamaya hazırız.’’dedi.TÜRKTOB olarak yerli ve milli çeşitlerimizin geliştirilmesi ve kendi tohumluklarımızın tarımsal üretim sürecinde daha çok yer alması için yoğun gayret sarf eden bir sektörü temsil ettiklerine ifade eden Başkan Akcan, genetik kaynaklarımızın korunması, toplanması, saklanması ve sektörümüzün kullanımına sunulması amacıyla “Tohumun İzinde” isimli bir proje yürüttüklerini ve şu ana kadar 171 yerel çeşidi ülke gen bankamıza kazandırdıklarını sözlerine ekledi.27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı hakkında da açıklamalarda bulunan TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan,fuarın başta tohumculuk olmak üzere Türk tarımı sektörü ve ekonomisi için çok önemli olduğunu ifade etti. Akcan, ‘’Growtech, hem katılan firma ve ülke sayısı hem de ziyaretçi sayısı ve kalitesi açısından tohumculuk sektörünün vazgeçilmez buluşma noktası olmaya devam ediyor. Biz de TÜRKTOB olarak kurumsal standımız ve çeşitli etkinliklerle fuarda yer almaya devam ediyoruz.’’ dedi. Sektör olarak fuarda oluşan iş hacminden mutlu olduklarını kaydeden Akcan, ‘’Özellikle tohum ve seracılık firmaları ciddi iş bağlantıları yapıyor. Yurt dışı alım heyetleri programı kapsamında çeşitli ülkelerden gelen ticari alıcılar ile oluşan sinerji kısa sürede ticari bağlantılara dönüşüyor.’’ ifadelerini kullandı.Tohumculuğun bugün 80 ülkeye, 260 milyon dolarlık ihracat yapan çok önemli stratejik bir sektör olduğuna dikkat çeken Growtech Fuar Direktörü Engin Er, hedefimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerimize yeni pazar fırsatları sunmak ve ihracat potansiyellerini arttırmak. Bu yıl 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde ziyaretçi ile 30’un üzerinde ülkeden de 850’yi aşkın katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyoruz. T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği(BAİB) organizasyonu ile 51 ülkeden alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceği “Alım Heyeti Programı”mız bulunuyor.” dedi.Türkiye örtüaltı(seracılık) üretim alanının yüzde 42’sine sahip Antalya’da 19 yıldır, dünyanın en büyük seracılık sektörü fuarı Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı düzenleniyor. 27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda yapılacak fuarda ‘Tohumculuk’, ‘Sera ve Sulama Teknolojileri’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Traktör ve Tarım Makinaları’ ile ‘Hayvancılık’ olmak üzere toplam 5 kategori yer alıyor.Growtech kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 12’nci kez ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri düzenlenecek. Tarım İnovasyon Ödülleri ile, tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verilecek. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Tarım Sohbetleri’nde, sektör temsilcileri tarımın güncel konularını ele alırken, Akdeniz Üniversitesi-Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte düzenlenecek 4’ncü Bitki Islahı Proje Pazarı’na ev sahipliği yapılacak. Fuar süresince, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD), Antalya Tarım İl ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı panellerin yanı sıra ulusal ve uluslararası konuşmacıların sektörün dünyadaki gündemini tartıştığı zengin içerikli konferans programlarına da yer verilecek.