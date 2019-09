TOOMAD Başkanı Abdullah Aydın seçimlere aday

Optisyen Gözlükçüler Odası ve Birlik seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Tüm Optik Ve Optometrik Meslek Adamları Derneği (TOOMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aydın, Gazete Ekonomi'nin sorularını yanıtladı.



Mesleğinizde Odalaşma süreci başladı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?



Kamu kurumu niteliğinde optisyen gözlükçüler odaları ve Türk optisyen gözlükçüler birliği 5193 optisyenlik hakkında kanunun Ek 1 maddesiyle yürürlüğe girmiştir. Mesleğimizin imtiyazlı bir meslek haline gelmesi elbette ki önemli bir aşamadır. Ancak 2004 yılında yürürlüğe giren Optisyenlik Hakkında Kanun ve 28886 sayılı yönetmeliği yürürlükteyken ve buna göre kanunlaşması gereken oda kanunu mesleğimizle işlerlik açısından hiçbir benzerliği olmayan 6643 sayılı 1956 yılının şartlarında yürürlüğe girmiş Türk Eczacılar Birliği Kanununun kıyasen uygulanacağı hükmüyle yürürlüğe sokulmaya çalışılması bir kargaşa ortamı yaratmıştır.



Eczacılara mı benzetilmek isteniyorsunuz?



Maalesef öyle. Ama aramızda önemli farklılıklar olduğu çok açık. Eczaneler gerçek kişiler tarafından açılıp işletilir, optisyenlik müesseseleri gerçek kişilerce açılıp işletildiği gibi tüzel kişiler tarafından da açılıp işletilmektedir. Eczaneler tekel bir piyasaya tabidirler. Optisyenlik müesseseleri ise serbest piyasa ekonomisine tabidir. Eczacıların satışa sunduğu ilaç fiyatlarını devlet belirler katılım payı hariç tamamını devlet öder. Optisyenlik müesseselerinin satışa sunduğu ürünlerin fiyatını piyasa şartları belirler. Eczacıların çalışma saatleri oda tarafından belirlenir. Optisyenlerin çalışma saatleri iş kanunu kapsamında belirlidir. Eczacıların satışa sunduğu ilaçlarda moda, tasarım, marka gibi unsurlar aranmaz. Optisyenlerin satışa sunduğu ürünlerde bu unsurların hepsi aranır.



Peki bu durum karşısında TOOMAD neler yapıyor?



TOOMAD Yönetim Kurulu Olarak bizler oda ve birlik kanununun plan ve bütçe komisyonundan 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanununun kıyasen uygulanacağı hükmüyle geçtiğini öğrendiğimizde hemen müdahalede bulunarak Kanun ve Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden sektörün işleyişine zarar getirebilecek maddelere karşı çıkarak, kaldırılmasını sağladık. Burada şunu da belirtmek isterim ki; bu denli sektörü yakından ilgilendiren bir hususta tüm sektör paydaşlarının görüşleri ve önerileri alınarak hareket edilmesini isterdim. Ancak yangından mal kaçırırcasına sonuçları düşünülmeden yapılmış her işlemde enerji kayıplarının yaşanması kaçınılmazdır ve böylede oldu. Oda kanunu çalışmalarının başlangıcından yürürlüğe girdiği ana kadar yapılan hatalar göreve başlayan geçici birlik merkez yönetim kurulunun yönetmelik çalışmalarında ve oda kuruluşlarında da aynı hatalar tekrarlanarak, sektör paydaşlarının görüş ve önerileri alınmadan hareket edildiği için yapılan hataların giderilmesini sağlamak adına sektör mensupları konuyu hukuka intikal ettirmişlerdir.



Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?



Öncelikle, Türk optisyen ve gözlükçüler birliği Geçici yönetim kurulu görevlendirdiği kurucu başkanlar Kanun kapsamında Birlikçe belirlenen illerde odaların kuruluşunu gerçekleştirecekler. Optisyen – Gözlükçüler 3 ay içerisinde faaliyet gösterdikleri illerde kurulan odalara zorunlu olarak kayıtlarını yaptıracaklardır. Kayıt işlemlerinin sona ermesiyle, belirlenecek olan seçim tarihlerinde odaların genel kurulları yapılacaktır. Aynı zamanda bu seçimlerde illerde kuruluşu gerçekleştirilen odaları birlik seçimlerinde de temsil edecek delegelerin seçimi yapılacaktır. Bu seçimlerden sonra seçilmiş delegeler geçici merkez yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte Ankara da Büyük genel kurulu gerçekleştireceklerdir. Bu önemli sürecin sektörümüz adına hayırlı olmasını diliyorum.



Sizin bu seçim süreçleri ve gelecekle ilgili beklentileriniz nelerdir?



Kayıt süreçleri, seçim süreçleri ve sonrasında Optik sektörünün bütünlüğünü zedeleyecek her söylem ve eylemlerden uzak durulmasıdır. Oda üyelerinin optisyenler ve gözlükçüler olacağı gerçeği ve bilinciyle müessese sahibi, mesul müdür çalışanlar arasında herhangi bir şekilde ayırım yapılmadan her üyeye eşit ve adil davranılmasıdır. Sektörün sorunlarını kişisel sorunlardan ve menfaatlerden uzak sektörün menfaatlerinin ön planda olduğu ortak akıl ölçüsünde objektif bir bakış açısıyla tespit edilmesini, tespiti yapılmış sorunların gerekçelerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması en büyük temennim ve beklentimdir.