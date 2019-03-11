TORK uygulaması ile işletmelerde verimlilik artıyor

Bilgi teknolojileri alanında deneyimli kadrosu ile kullanıcı dostu yazılım çözümleri üreten Kuadron Bilişim, işletmelerin üretim ve planlama süreçlerine hız kazandıracak yeni nesil şirket yönetim uygulaması TORK’u beğeniye sundu. Zorlu rekabet koşullarına uygun iş modelleri sunan TORK, işletmelerin değişen ve gelişen ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlandı.



En ideal çözüm üretiliyor



Geliştirdikleri uygulamayla ilgili görüşlerini aktaran Kuadron Bilişim ARGE Direktörü Kaan Arslan, ‘’Amerika’da ilk 500 arasında yer alan firmaların yüzde 60’ı kurumsal kaynak planlaması kullanıyor. Bu tarz programlar için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 73 milyar USD gibi yüksek bir maliyet oluşturuyor. Zaman, enerji ve maliyet avantajı sağlamak için bu bedeli yüklenmek yerine, aynı işlevleri daha etkin ve daha az maliyetle hayata geçirebileceğimiz bir uygulama geliştirdik. Türkiye’deki işletmelerin yönetim süreçlerini daha sistematik olarak düzenleyecek, pratik ve ekonomik, aynı zamanda gereksiz modüllerden arındırılmış çevik uygulamalara ihtiyacı var. TORK ile tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilecek en ideal çözümü ürettiğimize inanıyorum” diye konuştu…



250 milyon TL'nin üzerinde satış işlemi yapılıyor



Kısa süre içerisinde çok sayıda işletme tarafından kullanılmaya başlayan TORK’un bir yılda 250 milyon TL’nin üzerinde satış işleminin yapıldığı bir platform haline geldiğini bildiren Kaan Arslar, “Kısa vadede maliyet avantajı sağlayan şirketler orta vadede karlılıklarına ve verimliliklerine ivme kazandırıyor. Tüm işletmelerimiz milli sermaye ile hayata geçmiş yeni nesil şirket yönetim uygulaması TORK’dan faydalanabilsin diye 2019 yılı sonuna kadar; satış, stok, ön muhasebe, müşteri ve tedarikçi yönetimi gibi özellikler içeren tüm paketlerimizde %30 indirim sağladık. Ayrıca küçük ölçekli işletmelere yönelik tamamen ücretsiz bir paket seçeneğimiz de bulunuyor. Arzu eden işletmeler Torkapp.com üzerinden ayda 49 TL’den başlayan fiyatlarla farklı paket seçeneklerimize erişebilir. TORK’un yönetim uygulamaları arasında gerçek fayda üretmeyi hedefleyen yaklaşımıyla kısa sürede bilinirliğinin artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



TORK; satış ve CRM, stok, üretim, satın alma, ön muhasebe, proje yönetimi ve insan kaynakları gibi organizasyonel süreçlerin tamamının daha etkin yönetilmesi için piyasadaki diğer geleneksel uygulamalardan farklı olarak ekonomik bir çözüm sunuyor. Neden-sonuç ilişkisine dayalı ve süreç odaklı tasarlanan TORK, web ve bulut tabanlı çalışıyor. Eğitim ve ek yatırım gerektirmeyen minimalist ve özgün bir alternatif olarak geliştirilen uygulama, sistemli bir işletme modeli yaratmak odağında geliştirildi. Karmaşık süreçleri analitik düzlemde hata payını en aza indirerek düzenlemeye yoğunlaşan TORK’un kullanıldığı işletmelerde organizasyonel süreçlerin verimliliğinde 5 kata kadar iyileşme sağlanıyor. TORK, klasik ERP uygulamalarının getirdiği hantal ve veri güvenliği ile bakım sorumluluklarını kullanıcıya yükleyen yaklaşımlar arasından sıyrılarak, kullanım kolaylığı ile öne plana çıkıyor.