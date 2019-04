TPF istihdamda yüzde 5 büyüme 

Yılmaz Parlar yazıyor... Bu yıl "Değer" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde TPF tarafından 17-18 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen, Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) konferans ve fuar organizasyonu etkinliğinde, birbirinden değerli konuşmacılar kadar, göze çarpan standlar ve sergilenen ürünlerde yoğun ilgi gördü.

Kadir Çöpdemir’in akıcı ve hiperaktif bir şekilde sunuculuğunu üstlendiği etkinlik açılışı, mükemmel bir dans gösterisiyle başladı.Sürdürülebilir kalkınma, tarım, iklim değişikliği, gıda üretimi, gıdaya erişim, gıda israfı, gıda fiyatları gibi konuların işlendiği platformda; Sektörün gelecek hedeflerini belirleyen konuşmalar umut verici oldu.Türkiye ekonomisine, istihdamına, tüketicilerine, tedarikçilerine, üretime emek verenler, şehirlerine değer katanlar, çalışmalarını inançla sürdürdükleri gözlendi.Maliyetlerin her geçen gün arttığı, operasyonel karlılıkların düştüğü perakende sektörünün agresif rekabetle karşı karşıya kaldığını dile getiren Başkanhükümetden bekledikleri destekleri özetledi. “Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende Yasası ve Hal Yasası’nın ivedilikle tamamlanmasını rica ediyoruz. Yerel işletmecilerin artan maliyetler karşısında rahat nefes alabilmeleri için 4 konuda destek bekliyoruz. İlk talebimiz market açılışları. Yan yana marketler açılmaz ve market sayılarına düzenleme getirilip indirim mağazaları konusunda önlem alınırsa, rekabette avantaj kazanacağız. İkinci talebimiz çalışma saatleri. Üçüncü destek talebimiz haftanın bir gününün tatil olması ve dördüncü talebimiz, Vergi indirimi.” Başkan Altunbilek Manav, Kasap, Bakliyat, Unlu mamuller, Zeytin ve zeytinyağı ürünleri vs. KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürüldüğü takdirde tüketici yararına olacağının altını çizdi. Ülkede değer yaratmaya devam edeceklerini ifade eden sözleriyle birlikde sorunları ve çözümleri belirleyen konuşma gerçekleştirdi.Göze çarpan standlarda Tekfen Tarımsal Sanayi Grubun, Bioteknolojik tarımsal üretim ve araştırma çalışmalar yaptıklarını öğreniyoruz. Tohum kalite labaratuvarı ve biyoteknoloji merkezleriyle faaliyet gösterdiklerini tohum üretimiyle birlikde ar-ge çalışmaları yaptıklarını, fide yetiştirme buğday gibi temel gıda tohumları başda olmak üzere, patates, muz, kiraz tohumların yanı sıra farklı alanlarına yayılmak, tarımın her alınında kaliteli ürün ve hizmet sunmak amacında olduklarını sürdürülebilir kalkınmada tarım üretiminin verimini ve kalitesini artırmak hedefli olduklarını duymak bizi son derece memnun etdi.İstihdam ve ihracatıyla Ekonomiye katlı sağlayan futbol temalı dijital oynanan etkinliyle renk katan P&G’nin standındayız.Kafa hareketlerini kullanarak oynanabilen futbol temalı oyunuyla orta-kafa-gol atmakla alınan keyifli, 90 saniye boyunca kafa topundaki yeteneklerini sergileyen katılımcılar çeşitli hedefleri vurup puan kazanıyorlar ve promosyon hediye traş makinası kazanıyorlar.Adnan Akbulut’dan aldığımız bilgiler “Mekanik inovasyonla yola çıkan hassas aletin, hafif, orta ve ağır sakallar için üç ayarlı ayarlanabilir tıraş bıçağına, zaman içerisinde dokuz ayar daha eklendi. Erkeğin yüzünün her kontur temasını maksimize etmek için inşa edilmiş bir döner jilet beş bıçakdan oluşuyor. Rahat tıraş sağlamaktadır.” Ayrıca istihdam ve ihracat rakamlarının yüksek seviyelerde olması dolayısıyla ekonomiye katkılarından dahada takdir ediyoruz.Mesh Stick Çay, Kurumsal Kategoride "En İnovatif Ambalaj" Altın Havan Ödülü'ne layık görüldüğünü, söyleyen Mahmut Abdioğlu, Mesh adını da, sırrını da demleyen deliklerden aldığını, Mesh’in öyküsü, tutku, kelimesi ile başladığını, uzmanlar yönetiminde dünyanın en önemli bölgelerinden seçilen çay ve kahveler harmanlanarak ambalaj içerisinde beğeniye sunulduğunu ve yerli çay ile ihracatda çok yol alabileceklerine inandığını aktardı.Mesh ile kaşık kullanmanıza da gerek kalmadan, süzgeç şeklindeki ambalajın içindeki çay ve kahve taneleri deliklerinden süzülerek gelerek sıcak suda demleniyor. Arzulanan dem miktarına göre 3 ile 5 dakika arasında hazır olabiliyor.Hertürlü kağıt hamurun yer aldığı ürünleri ve hammdeyi bünyesinde bulunduran firmanın Türkiye Satış Müdürü Sena Yılmaz ile söyleşi gerçekleştiriyoruz.Firması hakkında bilgilendirmesini istediğimizde Sena Yılmaz, “Türkiyede kağıt pipet üretimini yapan tek firmayız. İhracat ağırlıklı çalışıyoruz. Bir çok otel gruplarının, üniversitelerin , cafelerin kâğıt pipetlerini – karton bardaklarını – Dw bardaklarını firmamız üretiyor. Özellikle, Avrupada plastik kullanımı yasaklandığı için, ürünümüz tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bu ürünler yenilikçi ve doğayı destekleyen ürünlerdir.” Şekinde firmasını ve ürün özelliklerini özetliyor.Plastik ürün kullanımı hakkındaki sorumuza; “Dünyanın kara ve denizlerindeki plastik atıkları her geçen gün artıyor ve geleceğimizi tehdit ediyor. Her yıl denizleri karışan plastik miktarı 8 milyon ton olup, bu atıkların büyük bölümü yüzlerce yıl çözülmeden doğada kalıyor. Plastik ürünlerin doğada geri dönüşümü kendiliğinden mümkün olmadığından ve doğamızı kirletmesinden dolayı yerine alternatif ürünler çözüm olarak üretilmiştir.” Şeklinde açıklamada bulunuyor.Ürünlerini soruyoruz. “Yerli üretim olan, Kağıt Pipet, doğada geri dönüşümü kendiliğinden mümkün olan ve tamamen kağıttan oluşan hammaddesi ile kullanışlı ve zararsız bir üründür. Plastik pipetler ise bu atık yığınının önemli bir kısmını oluşturuyor. Günlük hayatta çoğunlukla keyfi olarak kullandığımız plastik pipetlerin tüketiminin azaltılması için bu konuda farkındalığın artırılması gerekiyor. Şirketimizle birlikte ; Oluşturulan farkındalık, dünyamızı tehdit eden plastik atık sorununa olumlu katkı sağlayacaktır.” Yeşil ekonomi içinde yer almanın huzuru içinde olduğunu söylüyor. Bilinci aşılamak yaymak adına gençleri yanlarına aldıklarını, şirket olarak , Ege Üniversitesi Ögrencileri ile el el çalışmalarını sürdürdüklerini ilave ediyor.İki gün boyunca verilen konferanslara yerel zincir üyeleri oldukca ilgi gösterdiler.