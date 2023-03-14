‘Tradeatlas’ ile ihracata olan katkı artıyor

2012 yılında kurulan ve yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştiren İnotek Endüstriyel Makine, ihracata başlamak veya ihracatını artırmak isteyen şirketlere farklı ülkelerden elde edilen gerçek ithalatçı ve tedarikçi firma bilgilerini sunan TradeAtlas bünyesine dahil olduktan sonra ihracatta yeni pazarlara açıldı. Çimento, tarım, plastik, biomass, yapı kimyasalları gibi birbirinden bağımsız birçok sektörde faaliyet gösteren İnotek Endüstriyel Makine’nin CEO’su Burçak Güngör, toz ve granül malzemelerin taşınması, karıştırılması, dozajlanması, kaldırılması gibi yatay ya da dikey naklinin sağlanması için gerekli tüm endüstriyel tasarımları imal ettiklerini söyledi.

İnotek Endüstriyel Makine CEO’su Burçak Güngör,

“TradeAtlas’a katılım sağladıktan sonra ürünlerimizi Amerika ve İtalya’ya göndermeye başladık. Şirket olarak yaklaşık 2 yıl öncesinde TradeAtlas sistemine kayıt olduk. TradeAtlas’a katılım sağladıktan sonra ürünlerimizi Amerika ve İtalya’ya ihraç etmeye başladık. Şu anda ürünlerimizi 80’e yakın ülkeye ihraç ediyoruz.” dedi.

AMERİKALI FİRMA ÇİN YERİNE TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

TradeAtlas sistemine katılmalarının ardından yeni pazarlara ulaşma noktasında büyük fırsat yakaladıklarına dikkat çeken Burçak Güngör, “Trade Atlas’a üye olduktan sonra hızlı bir şekilde Amerika, İtalya gibi ülkelere satışa başladık. Amerika’ya ilk ihracatımızı çimento helezonu ürünümüzle gerçekleştirdik. Amerikalı firma, Çinli firmalar yerine ürünü bizlerden temin etti. Bunun en önemli sebebi ise Çinli firmalardan pozitif olarak ayrılmamızdı. Yakın zamanda Çin- Amerika arasında başlayan konteyner problemleri ve buna bağlı olarak artan nakliye fiyatları bizi daha avantajlı hala getirdi. Ürünü bizden aldılar.” dedi. TradeAtlas sisteminin firmalar açısından işleyiş sürecinden de söz eden Güngör şunları da ekledi:

“Sisteme katıldıktan sonra bakir olan pazarları tasnif edip, bu pazarlardaki sisteme dahil firmaları çıkardık ve iletişime geçtik, sistemdeki firmalar ürünlerimizi ithal ettiği için birkaçı hızlı bir şekilde daha detaylı teknik bilgi talebinde bulundu.

Teknik olarak ürünlerimizin avantajını, diğer firmalarla kalite farkımızı açıkladıktan sonra süreç çok hızlı bir şekilde siparişe dönüştü.”

KISA SÜREDE İHRACATA KATKI

Güngör, “Sisteme giriş yapan firmaların öncelikle sabırlı olması gerekiyor. Sistemi sürekli takip etmelerini, sistem güncellendikçe yeni firmaları veri tabanlarına eklemelerini öneriyorum. İstikrarlı bir şekilde takip sağlanmalı. Firmalar ilgili ürünlerle beslenmeli. Eğer bu şekilde sistemden yararlanılırsa temaslar çok kısa sürede siparişe dönüyor. İhracata hizmet eden tüm B2B platformlarda bulunmaya çalışan bir firmayız, TradeAtlas’ın en büyük avantajı GTİP numaraları ile daha evvel aynı ürünü ithal ve ihraç eden firmaların tüm detaylarını sunuyor olması. Bu anlamda ihracatçı firmalar için büyük avantaj sağladığını ifade edebilirim.” diye konuştu.